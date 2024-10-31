Найденный на улице в Ростове бездомный котик оказался львенком

Posted 31 октября, 13:09
Published 31 октября, 13:09
Modified 31 октября, 15:01
Updated 31 октября, 15:01
Полицейские нашли в хуторе Ленинаван львёнка. Животное забрали и отвезли в ростовский зоопарк. Сотрудники учреждения установили, что львёнку не больше двух месяцев. Он бодр и внешне здоров.
Сейчас животное проходит карантин. Из ростовского зоопарка его передадут коллегам в другой город.
Зоологи призвали ростовчан не поддерживать рублём коммерсантов, зарабатывающих на использовании животных. Вероятно, экзотического зверя они купили на чёрном рынке. У частных владельцев животные не получают необходимого содержания и медицинской помощи и могут погибнуть.
Telegram-канал Don Mash рассказал историю найденного львёнка. Оказалось, что жительница хутора случайно заметила, как ребёнок играет с «котиком». Присмотревшись, женщина поняла, что это экзотическое животное.
Ранее в Ростовский цирк привезли тигрицу, над которой три года издевались на Кубани.