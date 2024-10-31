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Posted 31 октября, 13:09

Published 31 октября, 13:09

Modified 31 октября, 15:01

Updated 31 октября, 15:01

В зоопарке Ростова-на-Дону неожиданно появился львёнок

Найденный на улице в Ростове бездомный котик оказался львенком

31 октября 2024, 13:09
Фото: пресс-служба зоопарка Ростова. В зоопарке Ростова-на-Дону неожиданно появился львёнок

В хуторе под Ростовом полиция нашла львёнка и передала его в зоопарк

В зоопарке Ростова-на-Дону неожиданно появился львёнок, о его судьбе рассказала пресс-служба учреждения.

Полицейские нашли в хуторе Ленинаван львёнка. Животное забрали и отвезли в ростовский зоопарк. Сотрудники учреждения установили, что львёнку не больше двух месяцев. Он бодр и внешне здоров.

Сейчас животное проходит карантин. Из ростовского зоопарка его передадут коллегам в другой город.

Зоологи призвали ростовчан не поддерживать рублём коммерсантов, зарабатывающих на использовании животных. Вероятно, экзотического зверя они купили на чёрном рынке. У частных владельцев животные не получают необходимого содержания и медицинской помощи и могут погибнуть.

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Telegram-канал Don Mash рассказал историю найденного львёнка. Оказалось, что жительница хутора случайно заметила, как ребёнок играет с «котиком». Присмотревшись, женщина поняла, что это экзотическое животное.

Ранее в Ростовский цирк привезли тигрицу, над которой три года издевались на Кубани.

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