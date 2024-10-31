«Очень низко летел!»: атака беспилотников в Ростовской области попала на видео

Видео из города Каменска-Шахтинского разместили в telegram-канале «Это Ростов новости». В темноте сначала слышно звук мотора — вероятно, это летел беспилотник. Затем его прерывает резкий мощный взрыв. Очевидно, дрон сбили недалеко от города.