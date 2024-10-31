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Posted 31 октября, 07:01

Published 31 октября, 07:01

Modified 31 октября, 07:03

Updated 31 октября, 07:03

Звук взрыва попал на камеру при атаке беспилотников в Ростовской области

«Очень низко летел!»: атака беспилотников в Ростовской области попала на видео

31 октября 2024, 07:01
Фото: Изображение Midjourney. Звук взрыва попал на камеру при атаке беспилотников в Ростовской области

Атака беспилотников в Ростовской области попала на видео

Местные жители сняли на камеру атаку беспилотников в Ростовской области. Из-за темного времени суток на кадрах практически ничего не видно, зато слышно как что-то мощно взорвалось.

Видео из города Каменска-Шахтинского разместили в telegram-канале «Это Ростов новости». В темноте сначала слышно звук мотора — вероятно, это летел беспилотник. Затем его прерывает резкий мощный взрыв. Очевидно, дрон сбили недалеко от города.

Подобные видео массово публикуют жители Обливского, Тарасовского, Морозовского районов и города Гуково. Там лучше всего было слышно взрывы минувшей ночью. Приглушенные «хлопки» раздавались в Батайске, Старочеркасской и Ростове-на-Дону.

Видео: тг Это Ростов новости. https://t.me/etorostov/70183
. Звук взрыва попал на камеру при атаке беспилотников в Ростовской области
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— Чалтырь — хлопок. Взрывы слышны, но приглушенные, — добавили в комментариях местные жители.
— В Гуково один так низко летел, что даже собака залаяла, — добавил другой подписчик.

Всего за ночь в Ростовской области сбили девять беспилотников. Предварительно, во время воздушной атаки никто не пострадал.

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