«Очень низко летел!»: атака беспилотников в Ростовской области попала на видео

Posted 31 октября, 07:01
Published 31 октября, 07:01
Modified 31 октября, 07:03
Updated 31 октября, 07:03
Видео из города Каменска-Шахтинского разместили в telegram-канале «Это Ростов новости». В темноте сначала слышно звук мотора — вероятно, это летел беспилотник. Затем его прерывает резкий мощный взрыв. Очевидно, дрон сбили недалеко от города.
Подобные видео массово публикуют жители Обливского, Тарасовского, Морозовского районов и города Гуково. Там лучше всего было слышно взрывы минувшей ночью. Приглушенные «хлопки» раздавались в Батайске, Старочеркасской и Ростове-на-Дону.
— Чалтырь — хлопок. Взрывы слышны, но приглушенные, — добавили в комментариях местные жители.
— В Гуково один так низко летел, что даже собака залаяла, — добавил другой подписчик.
Всего за ночь в Ростовской области сбили девять беспилотников. Предварительно, во время воздушной атаки никто не пострадал.