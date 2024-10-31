Перевозчики массово незаконно назначали тарифы в автобусах в Ростовской области

Posted 31 октября, 10:42
Published 31 октября, 10:42
Modified 31 октября, 10:44
Updated 31 октября, 10:44
О проблеме в сфере организации транспортного обслуживания населения прокуратура Ростовской области сообщила 31 октября. Как удалось выяснить правоохранителям, на 16% межмуниципальных маршрутов совсем нет перевозчиков. По этой причине сотни, а то и тысячи местных жителей не могут уехать из одного населенного пункта в другой.
Регулярное транспортное сообщение отсутствует в Верхнедонском, Мартыновском, Морозовском, Октябрьском, Чертковском, Орловском и Целинском районах.
Кроме того, выяснилось, что более тысячи маршрутов имели незаконно установленные нерегулируемые тарифы. Дело в том, что устанавливать их могут только при наличии альтернативных маршрутов с регулируемым тарифом. Таких нашлось всего 14% от 1,4 тысячи.
Это значит, что только на паре сотен маршрутов можно было устанавливать нерегулируемый тариф. Речь идет о Красносулинском районе, Ростове, Новошахтинске, Новочеркасске, Таганроге, Азове, Батайске, Волгодонске, Зверево. В остальных населенных пунктах у перевозчиков попросту не было права делать нерегулируемый тариф.
— Учитывая высокую социальную значимость транспортного обслуживания населения, прокуратурой Ростовской области до сведения губернатора региона доведена информация о необходимости личного внимания к сложившейся ситуации, — отметили в региональной прокуратуре.
Ранее прокуратура потребовала от Василия Голубева разобраться с аварийным жильем. Деньги, выделенные на переселение из ветхих домов, слишком медленно осваивались. Надзорное ведомство опасается, что региональная программа по переселению может сорваться из-за недостаточных усилий Минстроя.