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Posted 31 октября, 10:42

Published 31 октября, 10:42

Modified 31 октября, 10:44

Updated 31 октября, 10:44

Прокуратура указала Голубеву на проблемы с транспортом в Ростовской области

Перевозчики массово незаконно назначали тарифы в автобусах в Ростовской области

31 октября 2024, 10:42
Фото: 1MI. Прокуратура указала Голубеву на проблемы с транспортом в Ростовской области

Прокуратура указала Голубеву на проблемы с транспортом в Ростовской области

Прокуратура Ростовской области обратила внимание губернатора Василия Голубева на проблемы с транспортом в регионе. Оказалось, что некоторые населенные пункты вообще не связаны межмуниципальными маршрутами из-за отсутствия перевозчика.

О проблеме в сфере организации транспортного обслуживания населения прокуратура Ростовской области сообщила 31 октября. Как удалось выяснить правоохранителям, на 16% межмуниципальных маршрутов совсем нет перевозчиков. По этой причине сотни, а то и тысячи местных жителей не могут уехать из одного населенного пункта в другой.

Регулярное транспортное сообщение отсутствует в Верхнедонском, Мартыновском, Морозовском, Октябрьском, Чертковском, Орловском и Целинском районах.

Кроме того, выяснилось, что более тысячи маршрутов имели незаконно установленные нерегулируемые тарифы. Дело в том, что устанавливать их могут только при наличии альтернативных маршрутов с регулируемым тарифом. Таких нашлось всего 14% от 1,4 тысячи.

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Это значит, что только на паре сотен маршрутов можно было устанавливать нерегулируемый тариф. Речь идет о Красносулинском районе, Ростове, Новошахтинске, Новочеркасске, Таганроге, Азове, Батайске, Волгодонске, Зверево. В остальных населенных пунктах у перевозчиков попросту не было права делать нерегулируемый тариф.

— Учитывая высокую социальную значимость транспортного обслуживания населения, прокуратурой Ростовской области до сведения губернатора региона доведена информация о необходимости личного внимания к сложившейся ситуации, — отметили в региональной прокуратуре.

Ранее прокуратура потребовала от Василия Голубева разобраться с аварийным жильем. Деньги, выделенные на переселение из ветхих домов, слишком медленно осваивались. Надзорное ведомство опасается, что региональная программа по переселению может сорваться из-за недостаточных усилий Минстроя.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Прокуратура#Тарифы#Транспорт#Губернатор#Маршруты#Перевозчики#Населенные пункты#Ситуация
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