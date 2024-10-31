Перевозчики массово незаконно назначали тарифы в автобусах в Ростовской области

О проблеме в сфере организации транспортного обслуживания населения прокуратура Ростовской области сообщила 31 октября. Как удалось выяснить правоохранителям, на 16% межмуниципальных маршрутов совсем нет перевозчиков. По этой причине сотни, а то и тысячи местных жителей не могут уехать из одного населенного пункта в другой.