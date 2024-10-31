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Posted 31 октября, 10:20

Published 31 октября, 10:20

Modified 31 октября, 10:21

Updated 31 октября, 10:21

Первая «Лига амбассадоров» Совкомбанка прошла в Турции

Первая «Лига амбассадоров» Совкомбанка прошла в Турции

31 октября 2024, 10:20
Фото: ПАО Совкомбанк.
Реклама. ПАО Совкомбанк. erid: LjN8KYwhr
Совкомбанк впервые провел «Лигу амбассадоров», собрав самых активных участников Клуба амбассадоров банка на берегу моря в Турции.

Мероприятие включало деловую и развлекательную программы — финансовую конференцию, интерактивную игру про инвестиции, а также пенную вечеринку на яхте и концерт музыкальной группы на пляже.

Клуб амбассадоров Совкомбанка — это сообщество инициативных клиентов и сотрудников, которые помогают улучшить продукты и сервисы банка. На сайте «СовкомИдея» участники выполняют задания и зарабатывают баллы на карту «Халва». Сейчас в Клубе амбассадоров более 25 тыс. клиентов, за 2024 год они выполнили 150 тыс. заданий и заработали 25 млн баллов. Стать амбассадором может любой клиент, пройдя регистрацию на сайте.

«Лига амбассадоров» прошла на территории турецкого пятизвездочного отеля по системе «все включено». Расходы, связанные с проживанием, питанием и трансфером участников, Совкомбанк взял на себя. Ранее Клуб амбассадоров Совкомбанка победил в номинации «Лучший клиентский опыт онлайн-вовлеченности и создания сообществ» премии CX WORLD AWARDS 2022/2023.

Илья Радаев, руководитель департамента клиентских впечатлений ПАО «Совкомбанк»:

«Банк всесторонне поощряет неравнодушных клиентов — мы развиваем платформы и сервисы обратной связи, биржи идей, чтобы вместе создавать лучший банк. В этом году мы собрали в Турции 150 сотрудников и клиентов, не только обсудили наши продукты, но и ярко отдохнули. Будем ждать наших клиентов в Клубе амбассадоров и среди участников „Лиги амбассадоров“ в будущем».

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