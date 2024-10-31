Первая «Лига амбассадоров» Совкомбанка прошла в Турции

«Банк всесторонне поощряет неравнодушных клиентов — мы развиваем платформы и сервисы обратной связи, биржи идей, чтобы вместе создавать лучший банк. В этом году мы собрали в Турции 150 сотрудников и клиентов, не только обсудили наши продукты, но и ярко отдохнули. Будем ждать наших клиентов в Клубе амбассадоров и среди участников „Лиги амбассадоров“ в будущем».