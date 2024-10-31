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Posted 31 октября, 18:36

Published 31 октября, 18:36

Modified 31 октября, 18:36

Updated 31 октября, 18:36

Почему таблички «Осторожно, злая собака» в Ростове не спасали от разорванных штанов

Почему таблички «Осторожно, злая собака» в Ростове не спасали от разорванных штанов

31 октября 2024, 18:36
Фото: Шедеврум. Почему таблички «Осторожно, злая собака» в Ростове не спасали от разорванных штанов

Краевед рассказал, почему таблички про злых собак в Ростове не спасали от псов

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Эксклюзив
В моем детстве на многих заборах или дверях частных домов в ростовской Нахичевани висела надпись: «Осторожно, злая собака!» Тогда участковый милиционер даже обязывал домовладельцев, у которых во дворе были собаки, вешать подобные объявления.

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В то советское время все умели читать и писать. А потому было логично, что подобную надпись прочтут многие и будут вести себя осторожно.

А вот в дореволюционное время дела с грамотностью обстояли иначе. Значительная часть населения не умела читать и писать. Но подобные надписи «Осторожно, злая собака!» были и тогда на дверях частных домов в Ростове и Нахичевани. В итоге случались курьезы.

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Один из таких курьезов опубликовала на своей страничке в социальных сетях ростовский краевед Оксана Мордовина. Она давно занимается изучением архивов газеты «Приазовский край». И нашла интересную заметку, в которой сообщалось следующее:

«На многих воротах висят следующие объявления: „Просят во двор не входить − во дворе злые собаки“. Принимая во внимание, что огромное большинство населения у нас безграмотно, подобного рода объявления ровно ничего не говорят тысячам людей. К нам в редакцию явился с жалобой один из таких пострадавших, искусанный собакой. Не лучше бы было, если бы полиция обязала бы господ домовладельцев, имеющих собак, сажать своих церберов днем на цепь. Подобного рода мера убережет не один десяток людей от укуса собак».
Один из таких курьезов опубликовала на своей страничке в социальных сетях ростовский краевед Оксана Мордовина.Один из таких курьезов опубликовала на своей страничке в социальных сетях ростовский краевед Оксана Мордовина.
Один из таких курьезов опубликовала на своей страничке в социальных сетях ростовский краевед Оксана Мордовина.. Фото: rostovgazeta.ru

Какой вывод из этой дореволюционной заметки из газеты «Приазовский край» мы можем сделать? Прежде всего, домашних животных, в том числе и собак, ростовцы держали всегда. Но самое главное − большинство нашего населения (и газета это подчеркивает) было безграмотно. А потому и предупреждающие объявления были бесполезны.

И еще. Конечно, советскую власть можно ругать, находить недостатки в ней. Но то, что именно она ликвидировала безграмотность в стране − исторический факт.

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