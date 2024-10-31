Почему таблички «Осторожно, злая собака» в Ростове не спасали от разорванных штанов

Какой вывод из этой дореволюционной заметки из газеты «Приазовский край» мы можем сделать? Прежде всего, домашних животных, в том числе и собак, ростовцы держали всегда. Но самое главное − большинство нашего населения (и газета это подчеркивает) было безграмотно. А потому и предупреждающие объявления были бесполезны.