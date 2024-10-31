Почти 30 многоэтажек оставили без тепла в Ростове в холода и дождь

Posted 31 октября, 17:43
Published 31 октября, 17:43
Modified 31 октября, 17:43
Updated 31 октября, 17:43
Дефект теплотрассы нашли в районе дома №58 на улице Зорге в Ростове. Из-за аварии теплоснабжение ограничили в 27 многоэтажных домах на Западном. Тем временем погода за окном оставляет желать лучшего: температура воздуха опустилась до +8, идёт дождь.
На месте работают сотрудники «Ростовских тепловых сетей». Власти и коммунальщики обещают восстановить теплоснабжение до полуночи.
Ранее RostovGazeta рассказала, как переселяют людей из аварийного жилья в Ростове-на-Дону и с какими проблемами сталкиваются жильцы.