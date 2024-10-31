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Posted 31 октября, 17:43

Published 31 октября, 17:43

Modified 31 октября, 17:43

Updated 31 октября, 17:43

Из-за коммунальной аварии в Ростове теплоснабжение ограничили в 27 домах на Западном

Почти 30 многоэтажек оставили без тепла в Ростове в холода и дождь

31 октября 2024, 17:43
Фото: Изображение Midjourney. Из-за коммунальной аварии в Ростове теплоснабжение ограничили в 27 домах на Западном
Из-за коммунальной аварии в Ростове-на-Дону теплоснабжение ограничили в 27 домах на Западном, сообщил министр ЖКХ области Сергей Сизиков.

Дефект теплотрассы нашли в районе дома №58 на улице Зорге в Ростове. Из-за аварии теплоснабжение ограничили в 27 многоэтажных домах на Западном. Тем временем погода за окном оставляет желать лучшего: температура воздуха опустилась до +8, идёт дождь.

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На месте работают сотрудники «Ростовских тепловых сетей». Власти и коммунальщики обещают восстановить теплоснабжение до полуночи.

Ранее RostovGazeta рассказала, как переселяют людей из аварийного жилья в Ростове-на-Дону и с какими проблемами сталкиваются жильцы.

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