Почти 30 многоэтажек оставили без тепла в Ростове в холода и дождь

Дефект теплотрассы нашли в районе дома №58 на улице Зорге в Ростове. Из-за аварии теплоснабжение ограничили в 27 многоэтажных домах на Западном. Тем временем погода за окном оставляет желать лучшего: температура воздуха опустилась до +8, идёт дождь.