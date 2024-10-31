rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 октября, 05:04

Published 31 октября, 05:04

Modified 31 октября, 05:16

Updated 31 октября, 05:16

За ночь на 31 октября сбили девять беспилотников над Ростовской областью

После полуночи Ростовскую область атаковали девять беспилотников

31 октября 2024, 05:04
Фото: Изображение Midjourney. За ночь на 31 октября сбили девять беспилотников над Ростовской областью

После полуночи в Ростовской области сбили девять беспилотников

Девять дронов сбили в небе над Ростовской областью в ночь на 31 октября, сообщает глава региона Василий Голубев в своем telegram-канале. По данным местных жителей из соцсетей, атаку отразили после полуночи.

Для борьбы с дронами задействовали не только систему противовоздушной обороны (ПВО), но и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В результате за ночь уничтожили все девять БПЛА, которые засекли над областью.

— По предварительным данным, пострадавших нет, — уточнил губернатор.
Четыре беспилотника сбили над Ростовской областью
Узнать подробнее

В отличие от предыдущих комментариев атак беспилотников, Василий Голубев не добавил информацию о том, что нет разрушений на земле.

Накануне ночью в регионе сбили семь дронов. Из-за грохота некоторые местные жители вскочили с кровати посреди ночи.

Читайте также:
Губернатор назвал города Ростовской области, где сбили 18 беспилотниковУничтожены и перехвачены: военные сообщили, что за БПЛА сбили в Ростовской области«Взрываются как беспилотники»: жителей Новошахтинска разбудил ночной грохот в небе
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ПВО#Telegram#Беспилотники#Безопасность#Василий Голубев#Атака#Дроны#Противовоздушная оборона
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика