После полуночи Ростовскую область атаковали девять беспилотников

Posted 31 октября, 05:04
Published 31 октября, 05:04
Modified 31 октября, 05:16
Updated 31 октября, 05:16
Для борьбы с дронами задействовали не только систему противовоздушной обороны (ПВО), но и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В результате за ночь уничтожили все девять БПЛА, которые засекли над областью.
— По предварительным данным, пострадавших нет, — уточнил губернатор.
В отличие от предыдущих комментариев атак беспилотников, Василий Голубев не добавил информацию о том, что нет разрушений на земле.
Накануне ночью в регионе сбили семь дронов. Из-за грохота некоторые местные жители вскочили с кровати посреди ночи.