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Posted 31 октября, 13:50

Published 31 октября, 13:50

Modified 31 октября, 13:51

Updated 31 октября, 13:51

Суд вынес приговор экс-сотруднице колледжа в Новочеркасске, пойманной на взятках

Преподаватель из Новочеркасска придумала, как заработать денег, но суд это не оценил

31 октября 2024, 13:50
Фото: pxhere.com. Суд вынес приговор экс-сотруднице колледжа в Новочеркасске, пойманной на взятках

Преподавателя в Ростовской области осудили за регулярные взятки от студентов

Суд вынес приговор экс-сотруднице колледжа в Новочеркасске, пойманной на взятках, сообщили в управлении СК по Ростовской области.

Следователи установили, что экс-преподаватель колледжа в Новочеркасске с 2020 по 2022 годы неоднократно брала взятки от студентов за сдачу экзаменов и зачётов. Также она помогала за деньги успешно защитить диплом.

На суде удалось доказать семь эпизодов взяточничества. Общая сумма денежных вознаграждений составила почти 160 тысяч рублей.

Преподавателя признали виновной и назначили ей четыре года лишения свободы условно. Также ей запретили заниматься педагогической работой в течение четырёх лет.

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