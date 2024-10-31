Преподаватель из Новочеркасска придумала, как заработать денег, но суд это не оценил

Posted 31 октября, 13:50
Published 31 октября, 13:50
Modified 31 октября, 13:51
Updated 31 октября, 13:51
Следователи установили, что экс-преподаватель колледжа в Новочеркасске с 2020 по 2022 годы неоднократно брала взятки от студентов за сдачу экзаменов и зачётов. Также она помогала за деньги успешно защитить диплом.
На суде удалось доказать семь эпизодов взяточничества. Общая сумма денежных вознаграждений составила почти 160 тысяч рублей.
Преподавателя признали виновной и назначили ей четыре года лишения свободы условно. Также ей запретили заниматься педагогической работой в течение четырёх лет.