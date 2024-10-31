Родители в Ростове смогут через телефон контролировать, что едят дети в школе

Posted 31 октября, 14:10
Published 31 октября, 14:10
Modified 31 октября, 14:12
Updated 31 октября, 14:12
Модуль «Электронная столовая» автоматизирует взаимодействие образовательных организаций с поставщиками. Также он позволяет родителям контролировать питание детей и оплачивать его. Когда ребёнок покупает еду в столовой, родителю приходит уведомление на телефон, и он может оценить качество и количество блюд.
«Мониторинг и учет заказов, продаваемой продукции позволяет делать анализ востребованности блюд школьного питания, предпочтений детей и корректировать школьное меню», — отметили в правительств Ростовской области.