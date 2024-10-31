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Posted 31 октября, 14:10

Published 31 октября, 14:10

Modified 31 октября, 14:12

Updated 31 октября, 14:12

Модуль «Электронная столовая» внедряют в школах Ростовской области

Родители в Ростове смогут через телефон контролировать, что едят дети в школе

31 октября 2024, 14:10
Фото: 1MI. Модуль «Электронная столовая» внедряют в школах Ростовской области
Модуль «Электронная столовая» внедряют в школах Ростовской области, сообщили в правительстве региона.

Модуль «Электронная столовая» автоматизирует взаимодействие образовательных организаций с поставщиками. Также он позволяет родителям контролировать питание детей и оплачивать его. Когда ребёнок покупает еду в столовой, родителю приходит уведомление на телефон, и он может оценить качество и количество блюд.

«Мониторинг и учет заказов, продаваемой продукции позволяет делать анализ востребованности блюд школьного питания, предпочтений детей и корректировать школьное меню», — отметили в правительств Ростовской области.

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Ранее замглавы Ростовской области заявил, что в школах региона нет матерящихся детей.

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