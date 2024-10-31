Россиянам рассказали, как получить скидку в 90% на распродаже в «Черную пятницу»

Тенденция устраивать тотальную распродажу «11.11» пришла в Россию из Китая. Идея оказалась настолько действенной, что теперь акцию устраивают каждый год. Чаще всего «11.11» встречается на маркетплейсах и стартует за несколько дней до 11 ноября и продолжается еще несколько дней после. Каждый интернет-магазин сам устанавливает сроки действия акции и размеры скидок. В эти дни товары могут продаваться с 90% уценкой.