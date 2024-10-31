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Posted 31 октября, 07:53

Published 31 октября, 07:53

Modified 31 октября, 07:55

Updated 31 октября, 07:55

Россиянам рассказали, как получить скидку в 90% на распродаже «Черная пятница»

Россиянам рассказали, как получить скидку в 90% на распродаже в «Черную пятницу»

31 октября 2024, 07:53
Фото: 1MI. Россиянам рассказали, как получить скидку в 90% на распродаже «Черная пятница»
В ноябре в России, в том числе и Ростовской области начнутся две больше распродажи: «11.11» и «Черная пятница». Как получить максимальную выгоду и не попасться на уловки продавцов, рассказали «Новые Известия».

Тенденция устраивать тотальную распродажу «11.11» пришла в Россию из Китая. Идея оказалась настолько действенной, что теперь акцию устраивают каждый год. Чаще всего «11.11» встречается на маркетплейсах и стартует за несколько дней до 11 ноября и продолжается еще несколько дней после. Каждый интернет-магазин сам устанавливает сроки действия акции и размеры скидок. В эти дни товары могут продаваться с 90% уценкой.

«Черная пятница» пришла к нам из США и присуща в основном оффлайн-магазинам. В рамках этой распродажи сложно встретить заоблачные скидки. Самая большая составит 35%. Официальный старт акции запланирован на 29 ноября в 00.00 часов. Однако каждый магазин сам решает, когда начать и закончить распродажу, поэтому «Черная пятница» идет примерно с 1 ноября по 2 декабря.

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Чтобы получить заветную скидку, нужно соблюдать ряд советов. Во-первых, покупателям рекомендуется отслеживать стоимость товара. Если на нем написано, что цена упала на 60%, не значит, что это правда. Во-вторых, стоит начать сравнивать цены в разных магазинах. А в-третьих, нужно уделить время поиску купонов и промокодов.

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