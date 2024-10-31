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Posted 31 октября, 17:38

Published 31 октября, 17:38

Modified 31 октября, 17:40

Updated 31 октября, 17:40

Спасатель назвал главную опасность первого ноябрьского снегопада в Ростове

Спасатель назвал главную опасность первого ноябрьского снегопада в Ростове

31 октября 2024, 17:38
Фото: 1MI. Спасатель назвал главную опасность первого ноябрьского снегопада в Ростове
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Эксклюзив
Первый снег в Ростове-на-Дону может обернуться большим количеством автомобильных аварий, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал спасатель Артем Белков.

Первый снег в Ростовской области жители могут увидеть уже 4 ноября. Зрелище, безусловно, красивое, но ростовский спасатель Артем Белков советует не забывать об осторожности.

«Первый снег хуже, чем январская метель. Потому что многие оказываются к нему не готовы, особенно это касается автомобилистов», — отмечает эксперт.

Названа точная дата первого снега в Ростовской области
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По словам спасателя, некоторые владельцы авто в Ростовской области не торопятся менять резину на зимнюю. При этом погодные условия в регионе могут спровоцировать превращение снега в ледяную корку на дорогах и значительно усложнить управление машиной.

«Когда снег выпадает при устойчивой минусовой температуре — он просто постепенно накапливается. Сейчас в Ростовской области температура относительно теплая и когда холодный снег будет касаться более теплого дорожного покрытия, он может подтаивать и тут же превращаться в скользкую корку. В таких условиях и при наличии на дорогах авто на летней резине можно ожидать роста числа аварий», — предупреждает спасатель.

Артем Белков призвал к осторожности и пешеходов: тормозной путь автомобилей на скользкой дороге значительно увеличивается.

Ранее писала RostovGazeta о том, что снег в начале ноября обещают синоптики в Ростовской области.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Первый снег в Ростове#Снег
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