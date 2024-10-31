Спасатель назвал главную опасность первого ноябрьского снегопада в Ростове

«Когда снег выпадает при устойчивой минусовой температуре — он просто постепенно накапливается. Сейчас в Ростовской области температура относительно теплая и когда холодный снег будет касаться более теплого дорожного покрытия, он может подтаивать и тут же превращаться в скользкую корку. В таких условиях и при наличии на дорогах авто на летней резине можно ожидать роста числа аварий», — предупреждает спасатель.