Спасатель назвал главную опасность первого ноябрьского снегопада в Ростове

Posted 31 октября, 17:38
Published 31 октября, 17:38
Modified 31 октября, 17:40
Updated 31 октября, 17:40
Первый снег в Ростовской области жители могут увидеть уже 4 ноября. Зрелище, безусловно, красивое, но ростовский спасатель Артем Белков советует не забывать об осторожности.
«Первый снег хуже, чем январская метель. Потому что многие оказываются к нему не готовы, особенно это касается автомобилистов», — отмечает эксперт.
По словам спасателя, некоторые владельцы авто в Ростовской области не торопятся менять резину на зимнюю. При этом погодные условия в регионе могут спровоцировать превращение снега в ледяную корку на дорогах и значительно усложнить управление машиной.
«Когда снег выпадает при устойчивой минусовой температуре — он просто постепенно накапливается. Сейчас в Ростовской области температура относительно теплая и когда холодный снег будет касаться более теплого дорожного покрытия, он может подтаивать и тут же превращаться в скользкую корку. В таких условиях и при наличии на дорогах авто на летней резине можно ожидать роста числа аварий», — предупреждает спасатель.
Артем Белков призвал к осторожности и пешеходов: тормозной путь автомобилей на скользкой дороге значительно увеличивается.
Ранее писала RostovGazeta о том, что снег в начале ноября обещают синоптики в Ростовской области.