Средняя температура воздуха упадёт на 12 градусов в Ростовской области

Posted 31 октября, 17:57
Published 31 октября, 17:57
Modified 31 октября, 18:13
Updated 31 октября, 18:13
Ожидать погодных изменений стоит уже в первые числа ноября. Синоптики прогнозируют сильные дожди и снегопады. Более того, на севере и востоке области образуются неустойчивые сугробы высотой до 12 сантиметров. Скорость ветра усилится до 20 метров в секунду, а местами — и до 27 метров в секунду.
2 ноября прогнозируют температуру в +8 — +14 градусов. Ночью возможно похолодание до +3. При этом уже 5 и 6 ноября столбики термометров рухнут на 10-12 значений. В эти дни стоит ждать похолодания до 0 — +5 градусов днём и -3 — +2 градусов ночью.