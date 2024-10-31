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Posted 31 октября, 17:57

Published 31 октября, 17:57

Modified 31 октября, 18:13

Updated 31 октября, 18:13

Под влиянием серии атлантических циклонов и быстро смещающихся атмосферных фронтов в Ростовской области резко изменится погода

Средняя температура воздуха упадёт на 12 градусов в Ростовской области

31 октября 2024, 17:57
Фото: Изображение Midjourney. Под влиянием серии атлантических циклонов и быстро смещающихся атмосферных фронтов в Ростовской области резко изменится погода

Жителей Ростовской области предупредили об ухудшении погоды и снегопаде

Под влиянием серии атлантических циклонов и быстро смещающихся атмосферных фронтов в Ростовской области резко изменится погода, предупредили в Гидрометцентре.

Ожидать погодных изменений стоит уже в первые числа ноября. Синоптики прогнозируют сильные дожди и снегопады. Более того, на севере и востоке области образуются неустойчивые сугробы высотой до 12 сантиметров. Скорость ветра усилится до 20 метров в секунду, а местами — и до 27 метров в секунду.

2 ноября прогнозируют температуру в +8 — +14 градусов. Ночью возможно похолодание до +3. При этом уже 5 и 6 ноября столбики термометров рухнут на 10-12 значений. В эти дни стоит ждать похолодания до 0 — +5 градусов днём и -3 — +2 градусов ночью.

Температурные скачки в 20 градусов прогнозируют в Ростовской области в ноябре
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Также в Гидрометцентре предупредили, что уровень воды в реке Дон поднимется до опасных отметок.

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