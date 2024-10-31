Средняя температура воздуха упадёт на 12 градусов в Ростовской области

Ожидать погодных изменений стоит уже в первые числа ноября. Синоптики прогнозируют сильные дожди и снегопады. Более того, на севере и востоке области образуются неустойчивые сугробы высотой до 12 сантиметров. Скорость ветра усилится до 20 метров в секунду, а местами — и до 27 метров в секунду.