Стало известно, где в Ростовской области дешевле картошка

При этом самая низкая средняя цена за килограмм картофеля зафиксирована в Миллерово (42,74 рубля) и в Ростове-на-Дону (50,99 рубля). В Волгодонске этот показатель составил 52,36 рубля, в Сальске — 53,64 рубля, в Шахтах — 54 рубля. А самая высокая средняя стоимость килограмма картофеля оказалась в Таганроге — 58,30 рубля.