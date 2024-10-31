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Posted 31 октября, 08:36

Published 31 октября, 08:36

Modified 31 октября, 08:38

Updated 31 октября, 08:38

Стало известно, где в Ростовской области дешевле картошка

Стало известно, где в Ростовской области дешевле картошка

31 октября 2024, 08:36
Фото: 1MI. Стало известно, где в Ростовской области дешевле картошка

В Ростовской области еще сильнее подорожал картофель

Ростовстат опубликовал актуальные средние цены на ряд товаров и услуг. Согласно этим данным ведомства, средняя стоимость картофеля выросла в регионе до 52,76 рубля за килограмм.

При этом самая низкая средняя цена за килограмм картофеля зафиксирована в Миллерово (42,74 рубля) и в Ростове-на-Дону (50,99 рубля). В Волгодонске этот показатель составил 52,36 рубля, в Сальске — 53,64 рубля, в Шахтах — 54 рубля. А самая высокая средняя стоимость килограмма картофеля оказалась в Таганроге — 58,30 рубля.

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При этом в сравнении с данными на конец сентября, средняя стоимость корнеплода выросла в регионе почти на 10%.

Как сообщал глава регионального Минсельхоза Константин Рачаловский, неурожаю картофеля в 2024 году способствовала почвенная засуха.

Подробнее о том, стоит ли ожидать падения цен на картофель материале RostovGazeta.

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