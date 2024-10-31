Стало известно, где в Ростовской области дешевле картошка

Posted 31 октября, 08:36
Published 31 октября, 08:36
Modified 31 октября, 08:38
Updated 31 октября, 08:38
При этом самая низкая средняя цена за килограмм картофеля зафиксирована в Миллерово (42,74 рубля) и в Ростове-на-Дону (50,99 рубля). В Волгодонске этот показатель составил 52,36 рубля, в Сальске — 53,64 рубля, в Шахтах — 54 рубля. А самая высокая средняя стоимость килограмма картофеля оказалась в Таганроге — 58,30 рубля.
При этом в сравнении с данными на конец сентября, средняя стоимость корнеплода выросла в регионе почти на 10%.
Как сообщал глава регионального Минсельхоза Константин Рачаловский, неурожаю картофеля в 2024 году способствовала почвенная засуха.
Подробнее о том, стоит ли ожидать падения цен на картофель материале RostovGazeta.