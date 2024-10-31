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Posted 31 октября, 13:30

Published 31 октября, 13:30

Modified 31 октября, 15:22

Updated 31 октября, 15:22

В Ростове покупать офисы и автосервисы лучше весной

Жители Ростова стали массово скупать офисы в октябре

31 октября 2024, 13:30
Фото: Изображение Midjourney. В Ростове покупать офисы и автосервисы лучше весной

В октябре в Ростове резко вырос спрос на покупку офисов и торговых площадей

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Эксклюзив
В Ростове покупать офисы и автосервисы лучше весной, а помещения под общепит — зимой, сообщили RostovGazeta аналитики «Авито. Недвижимость».

Аналитики сферы недвижимости выявили закономерность, что спрос на покупку офисов достигает пика в середине осени. Так, спрос на них в октябре в Ростове вырос на 58%. Резкое падение интереса к приобретению офисов наблюдают обычно в апреле.

Похожая ситуация наблюдается и в сегменте торговых площадей. В октябре спрос на их покупку подскочил на 67%.

Эксперты полагают, что зимой вырастет интерес бизнеса к покупке зданий и помещений свободного назначения. Спрос на них растёт, как правило, в феврале.

Гостиницы и автосервисы чаще покупают в апреле. Помещениями под общепит интересуются больше всего в июле.

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Ранее RostovGazeta составила рейтинг застройщиков Ростова и рассказала, сколько они зарабатывают на покупателях квартир.

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