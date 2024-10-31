Жители Ростова стали массово скупать офисы в октябре

Posted 31 октября, 13:30
Published 31 октября, 13:30
Modified 31 октября, 15:22
Updated 31 октября, 15:22
Аналитики сферы недвижимости выявили закономерность, что спрос на покупку офисов достигает пика в середине осени. Так, спрос на них в октябре в Ростове вырос на 58%. Резкое падение интереса к приобретению офисов наблюдают обычно в апреле.
Похожая ситуация наблюдается и в сегменте торговых площадей. В октябре спрос на их покупку подскочил на 67%.
Эксперты полагают, что зимой вырастет интерес бизнеса к покупке зданий и помещений свободного назначения. Спрос на них растёт, как правило, в феврале.
Гостиницы и автосервисы чаще покупают в апреле. Помещениями под общепит интересуются больше всего в июле.
Ранее RostovGazeta составила рейтинг застройщиков Ростова и рассказала, сколько они зарабатывают на покупателях квартир.