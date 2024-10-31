Стало известно, сколько надо зарабатывать жителям Ростова, чтобы платить ипотеку

При таких условиях заемщику из Ростова-на-Дону придется платить по 80,1 тысячи рублей в месяц. Тогда их доход должен составлять не менее 133,6 тысячи рублей. Такие показатели ставят донскую столицу на девятое место рейтинга по величине дохода, необходимого для внесения платежей по ипотеке.