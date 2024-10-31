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Posted 31 октября, 13:42

Published 31 октября, 13:42

Modified 31 октября, 13:44

Updated 31 октября, 13:44

Стало известно, сколько нужно зарабатывать жителям Ростова для оплаты ипотеки

Стало известно, сколько надо зарабатывать жителям Ростова, чтобы платить ипотеку

31 октября 2024, 13:42
Фото: 1MI. Стало известно, сколько нужно зарабатывать жителям Ростова для оплаты ипотеки

Жителям Ростова-на-Дону нужо зарабатывать 130 тыс рублей, чтобы платить ипотеку

Чтобы оплата ипотеки по текущим рыночным ставкам под 25% была комфортна и доступна, жителям Ростова-на-Дону нужна зарплата не менее 133 тысяч рублей, сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылками на онлайн-калькулятор «Дом.РФ» и сервис ЦИАН.

На сегодняшний день банки охотно одобряют ипотеку, если доля затрат по кредиту находится на уровне 50–60% от дохода. Зная это, возможно рассчитать среднюю сумму платежа по ипотеке с учетом самых распространенных данных.

Средняя цена однушки в 37 квадратных метров в Ростове-на-Дону составляет 5,4 миллиона рублей. Чтобы стать ее собственником, можно взять кредит на 25 лет примерно под 25,4% годовых. Минимальный первоначальный взнос должен составлять 30%, что считается его оптимальным размером.

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При таких условиях заемщику из Ростова-на-Дону придется платить по 80,1 тысячи рублей в месяц. Тогда их доход должен составлять не менее 133,6 тысячи рублей. Такие показатели ставят донскую столицу на девятое место рейтинга по величине дохода, необходимого для внесения платежей по ипотеке.

Ранее жители Ростовской области массово перестали справляться с платежами по ипотеке.

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