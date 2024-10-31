Стройнадзор Ростовской области подал в суд на застройщика ЖК «Город у реки»

Posted 31 октября, 19:45
Published 31 октября, 19:45
Modified 31 октября, 19:47
Updated 31 октября, 19:47
ЖК «Город у реки» достраивают вдоль береговой линии в Нахичевани: в районе улицы 23-я линия. Там разместили 13 высоток, в каждой из которых по 25 этажей. На сайте застройщика сказано, что сдача жилья стартует в третьем квартале 2024 года. Однако на платформах по продаже квартир указан уже четвертый квартал. Вероятно, именно сдвинутый срок стал причиной для подачи иска.
Иск рассмотрят 3 декабря. В случае его удовлетворения «МСК-Капитал» не сможет использовать для строительства деньги дольщиков в течение 12 месяцев.
Застройщик работает в донской столице не первый год: он известен еще несколькими проектами в Ростове. По данным сайта Rusprofile, компания существует шесть лет. Однако 2023 год у нее не задался. Прибыль уменьшилась на 500% по сравнению с прошлым периодом, а финансовое состояние оставляет желать лучшего. Портал оценил эффективность и платежеспособность как низкую, а напротив строки «финансовая устойчивость» — поставил «есть риски».
Ранее в Арбитражном суде Ростовской области рассмотрел иск водоканала к ФК «Ростов» о взыскание долга в размере около 180 тысяч рублей.