Стройнадзор Ростовской области подал в суд на застройщика ЖК «Город у реки»

Застройщик работает в донской столице не первый год: он известен еще несколькими проектами в Ростове. По данным сайта Rusprofile, компания существует шесть лет. Однако 2023 год у нее не задался. Прибыль уменьшилась на 500% по сравнению с прошлым периодом, а финансовое состояние оставляет желать лучшего. Портал оценил эффективность и платежеспособность как низкую, а напротив строки «финансовая устойчивость» — поставил «есть риски».