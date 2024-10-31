rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 октября, 19:45

Published 31 октября, 19:45

Modified 31 октября, 19:47

Updated 31 октября, 19:47

Стройнадзор Ростовской области подал в суд на застройщика ЖК «Город у реки»

Стройнадзор Ростовской области подал в суд на застройщика ЖК «Город у реки»

31 октября 2024, 19:45
Фото: 1MI. Стройнадзор Ростовской области подал в суд на застройщика ЖК «Город у реки»
В Арбитражный суд Ростовской области поступил иск от Строительного надзора региона к специализированному застройщику «МСК-Капитал». Компании грозит приостановление деятельности на целый год.

ЖК «Город у реки» достраивают вдоль береговой линии в Нахичевани: в районе улицы 23-я линия. Там разместили 13 высоток, в каждой из которых по 25 этажей. На сайте застройщика сказано, что сдача жилья стартует в третьем квартале 2024 года. Однако на платформах по продаже квартир указан уже четвертый квартал. Вероятно, именно сдвинутый срок стал причиной для подачи иска.

Иск рассмотрят 3 декабря. В случае его удовлетворения «МСК-Капитал» не сможет использовать для строительства деньги дольщиков в течение 12 месяцев.

В Ростове ограничат движение у Ворошиловского моста из-за строительства элитного ЖК
Узнать подробнее

Застройщик работает в донской столице не первый год: он известен еще несколькими проектами в Ростове. По данным сайта Rusprofile, компания существует шесть лет. Однако 2023 год у нее не задался. Прибыль уменьшилась на 500% по сравнению с прошлым периодом, а финансовое состояние оставляет желать лучшего. Портал оценил эффективность и платежеспособность как низкую, а напротив строки «финансовая устойчивость» — поставил «есть риски».

Ранее в Арбитражном суде Ростовской области рассмотрел иск водоканала к ФК «Ростов» о взыскание долга в размере около 180 тысяч рублей.

Читайте также:
Половина новостроек в Ростовской области невостребована у покупателейРейтинг застройщиков Ростова: сколько они зарабатывают на покупателях квартирНазваны самые крупные застройщики в Ростовской области по объему сданных квартир
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Недвижимость#ЖК#Застройщик#Суд#Финансы#Строительство#Дольщики
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика