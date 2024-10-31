Трассы в Ростовской области засыпет снегом в начале ноября

Posted 31 октября, 15:36
Published 31 октября, 15:36
Modified 31 октября, 18:02
Updated 31 октября, 18:02
Синоптики прогнозируют в регионе в ближайшие дни снегопады. Температура воздуха опустится ниже нуля. Это значит, что на трассах Ростовской области уже в начале ноября может образоваться гололёд.
Водителей призывают поскорее заменить летнюю резину на зимнюю. Также стоит быть предельно осторожными на дороге: не совершать рискованных манёвров, соблюдать дистанцию и скорость.
Ранее стало известно, в какую сумму обойдётся подготовка машины к зиме в Ростове-на-Дону. Ростовские автомобилисты рассчитывают уложиться в сумму до 50 тысяч рублей.