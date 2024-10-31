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Posted 31 октября, 15:36

Published 31 октября, 15:36

Modified 31 октября, 18:02

Updated 31 октября, 18:02

Водителям нужно быть осторожнее из-за снегопадов и заморозков в Ростовской области

Трассы в Ростовской области засыпет снегом в начале ноября

31 октября 2024, 15:36
Фото: 1MI. Водителям нужно быть осторожнее из-за снегопадов и заморозков в Ростовской области
Водителям нужно быть осторожнее из-за снегопадов и заморозков в Ростовской области, предупредили в «Автодоре».

Синоптики прогнозируют в регионе в ближайшие дни снегопады. Температура воздуха опустится ниже нуля. Это значит, что на трассах Ростовской области уже в начале ноября может образоваться гололёд.

Названа точная дата первого снега в Ростовской области
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Водителей призывают поскорее заменить летнюю резину на зимнюю. Также стоит быть предельно осторожными на дороге: не совершать рискованных манёвров, соблюдать дистанцию и скорость.

Ранее стало известно, в какую сумму обойдётся подготовка машины к зиме в Ростове-на-Дону. Ростовские автомобилисты рассчитывают уложиться в сумму до 50 тысяч рублей.

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