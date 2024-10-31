Треть автобусов не выходит на маршруты в Ростове-на-Дону

Posted 31 октября, 11:32
Published 31 октября, 11:32
Modified 31 октября, 11:34
Updated 31 октября, 11:34
Аналогичная ситуация с подвижным составом наблюдается и в других крупных городах донского региона. К ним можно отнести Новочеркасск, Таганрог, Шахты, Батайск, Азов, Волгодонск и другие. Проблему обнаружили специалисты надзорного ведомства.
В ходе проверки также выяснилось, что на большинстве маршрутов (более 1000 из 1400) незаконно установлены нерегулируемые тарифы. А в некоторых населенных пунктах и вовсе отсутствует транспортное сообщение. К последним относятся северные и восточные районы: Морозовский, Верхнедонской, Орловский, Чертковский, Мартыновский и другие. Там попросту нет перевозчиков.
Теперь со всем этим предстоит разобраться губернатору Ростовской области. Прокуратура обратила взор Василия Голубева на проблемы и потребовала его личного внимания к сложившейся ситуации.