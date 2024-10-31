Треть автобусов не выходит на маршруты в Ростове-на-Дону

В ходе проверки также выяснилось, что на большинстве маршрутов (более 1000 из 1400) незаконно установлены нерегулируемые тарифы. А в некоторых населенных пунктах и вовсе отсутствует транспортное сообщение. К последним относятся северные и восточные районы: Морозовский, Верхнедонской, Орловский, Чертковский, Мартыновский и другие. Там попросту нет перевозчиков.