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Posted 31 октября, 11:32

Published 31 октября, 11:32

Modified 31 октября, 11:34

Updated 31 октября, 11:34

Треть автобусов не выходит на маршруты в Ростове-на-Дону

Треть автобусов не выходит на маршруты в Ростове-на-Дону

31 октября 2024, 11:32
Фото: 1MI. Треть автобусов не выходит на маршруты в Ростове-на-Дону
Недовыпуск транспорта в Ростове достигает 30%, сообщает региональная прокуратура.

Аналогичная ситуация с подвижным составом наблюдается и в других крупных городах донского региона. К ним можно отнести Новочеркасск, Таганрог, Шахты, Батайск, Азов, Волгодонск и другие. Проблему обнаружили специалисты надзорного ведомства.

В ходе проверки также выяснилось, что на большинстве маршрутов (более 1000 из 1400) незаконно установлены нерегулируемые тарифы. А в некоторых населенных пунктах и вовсе отсутствует транспортное сообщение. К последним относятся северные и восточные районы: Морозовский, Верхнедонской, Орловский, Чертковский, Мартыновский и другие. Там попросту нет перевозчиков.

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Теперь со всем этим предстоит разобраться губернатору Ростовской области. Прокуратура обратила взор Василия Голубева на проблемы и потребовала его личного внимания к сложившейся ситуации.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Прокуратура#Тарифы#Транспорт#Губернатор#Маршруты#Перевозчики#Недовыпуск
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