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Posted 31 октября, 08:56

Published 31 октября, 08:56

Modified 31 октября, 08:58

Updated 31 октября, 08:58

В Ростовской области стоимость большинства марок бензина превысила 60 рублей

Цены на бензин в Ростовской области перевалили за 77 рублей

31 октября 2024, 08:56
Фото: 1MI. В Ростовской области стоимость большинства марок бензина превысила 60 рублей
Росстат опубликовал данные о потребительских ценах на бензин и дизельного топлива в регионах России, в том числе и в Ростовской области.

Согласно информации ведомства за период с 22 по 28 октября, средняя стоимость бензина в регионе составила 60,32 рубля за литр. За месяц этот показатель вырос на 41 копейку.

За неделю в области на семь копеек подорожал бензин марки АИ-95, его средняя стоимость составила 60,39 рубля за литр. Бензин АИ-98 подорожал на восемь копеек, до 77,09 рубля за литр, АИ-92 — на шесть копеек до 54 рублей.

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Средняя стоимость дизельного топлива выросла на 8 копеек и достигла 63,41 рубля за литр. Это самый низкий показатель среди регионов Южного федерального округа.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в России, в том числе и в донском регионе могут резко вырасти цены на электронику и бытовую технику.

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