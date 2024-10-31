Цены на бензин в Ростовской области перевалили за 77 рублей

Posted 31 октября, 08:56
Published 31 октября, 08:56
Modified 31 октября, 08:58
Updated 31 октября, 08:58
Согласно информации ведомства за период с 22 по 28 октября, средняя стоимость бензина в регионе составила 60,32 рубля за литр. За месяц этот показатель вырос на 41 копейку.
За неделю в области на семь копеек подорожал бензин марки АИ-95, его средняя стоимость составила 60,39 рубля за литр. Бензин АИ-98 подорожал на восемь копеек, до 77,09 рубля за литр, АИ-92 — на шесть копеек до 54 рублей.
Средняя стоимость дизельного топлива выросла на 8 копеек и достигла 63,41 рубля за литр. Это самый низкий показатель среди регионов Южного федерального округа.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в России, в том числе и в донском регионе могут резко вырасти цены на электронику и бытовую технику.