Цены на бензин в Ростовской области перевалили за 77 рублей

За неделю в области на семь копеек подорожал бензин марки АИ-95, его средняя стоимость составила 60,39 рубля за литр. Бензин АИ-98 подорожал на восемь копеек, до 77,09 рубля за литр, АИ-92 — на шесть копеек до 54 рублей.