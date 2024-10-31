Цены на выпечку в Ростове-на-Дону сравнялись с московскими

Posted 31 октября, 19:35
Published 31 октября, 19:35
Modified 31 октября, 19:37
Updated 31 октября, 19:37
Самый дорогой хлеб продается в арктической зоне. В 2024 году в Нарьян-Мар Ненецкого автономного округа открыли пекарню, где доготавливали замороженный хлеб из центральной и южной частей России. Порядка 70 видов хлебобулочных изделий буквально допекали перед продажей. По информации РБК, там круассаны стоили по 120 рублей.
В Ростове, чей регион славится в том числе пшеничными полями, цена не намного меньше. В среднем круассан можно купить за 100 рублей, а если с начинкой — даже за 150. Очевидно, обеспеченность зерном практически не отражается на стоимость готовых изделий.
Дело в том, что в булке хлеба стоимость муки составляет всего 12%. Все остальное: упаковка, коммунальные услуги, затраты на логистику и налоги, — продолжают дорожать. Вместе с ними увеличивается в цене и конечный продукт. По подсчетам экспертам, одна только стоимость логистики в сентябре подскочила сразу на 9%.
Ранее RostovGazeta сообщала о том, насколько подорожал бензин к концу октября.