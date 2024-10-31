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Posted 31 октября, 19:35

Published 31 октября, 19:35

Modified 31 октября, 19:37

Updated 31 октября, 19:37

Цены на выпечку в Ростове-на-Дону сравнялись с московскими

Цены на выпечку в Ростове-на-Дону сравнялись с московскими

31 октября 2024, 19:35
Фото: Изображение Midjourney. Цены на выпечку в Ростове-на-Дону сравнялись с московскими
В Ростове стоимость выпечки приблизилась к московской. Цены на юге России подскочили из-за растущих издержек. Как сообщают СМИ, стоимость муки почти не повлияла на это.

Самый дорогой хлеб продается в арктической зоне. В 2024 году в Нарьян-Мар Ненецкого автономного округа открыли пекарню, где доготавливали замороженный хлеб из центральной и южной частей России. Порядка 70 видов хлебобулочных изделий буквально допекали перед продажей. По информации РБК, там круассаны стоили по 120 рублей.

В Ростове, чей регион славится в том числе пшеничными полями, цена не намного меньше. В среднем круассан можно купить за 100 рублей, а если с начинкой — даже за 150. Очевидно, обеспеченность зерном практически не отражается на стоимость готовых изделий.

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Дело в том, что в булке хлеба стоимость муки составляет всего 12%. Все остальное: упаковка, коммунальные услуги, затраты на логистику и налоги, — продолжают дорожать. Вместе с ними увеличивается в цене и конечный продукт. По подсчетам экспертам, одна только стоимость логистики в сентябре подскочила сразу на 9%.

Ранее RostovGazeta сообщала о том, насколько подорожал бензин к концу октября.

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