Цены на выпечку в Ростове-на-Дону сравнялись с московскими

Дело в том, что в булке хлеба стоимость муки составляет всего 12%. Все остальное: упаковка, коммунальные услуги, затраты на логистику и налоги, — продолжают дорожать. Вместе с ними увеличивается в цене и конечный продукт. По подсчетам экспертам, одна только стоимость логистики в сентябре подскочила сразу на 9%.