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Posted 31 октября, 17:09

Published 31 октября, 17:09

Modified 31 октября, 17:10

Updated 31 октября, 17:10

Крупную сумму денег украли в Ростове у военнослужащего, который только восстановился от полученного ранения

У раненого бойца СВО украли 3,5 млн руб после выписки из госпиталя в Ростове

31 октября 2024, 17:09
Фото: Картинка для иллюстрации. Изображение Midjourney. Крупную сумму денег украли в Ростове у военнослужащего, который только восстановился от полученного ранения
Крупную сумму денег украли в Ростове у военнослужащего, который только восстановился от полученного ранения, сообщили в полиции города.

Полицейские рассказали, что военнослужащий только выписался из госпиталя после ранения. Он собирался ехать домой в Кемеровскую область. Прямо рядом с медучреждением к нему подошли двое мужчин. Они узнали его историю и пообещали довезти на авто. В машине военнослужащий уснул. Очнулся он уже в больнице без личных вещей. Также с его счёта украли 3,5 миллиона рублей.

Преступников удалось поймать по горячим следам. Ими оказались двое жителей Ставрополья. У них изъяли автомобили, телефоны, банковские карты. В отношении преступников возбуждено уголовное дело. Его расследование продолжается.

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Ранее в Ростовской области другие преступники украли пожертвования для бойцов.

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