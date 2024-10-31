У раненого бойца СВО украли 3,5 млн руб после выписки из госпиталя в Ростове

Posted 31 октября, 17:09
Published 31 октября, 17:09
Modified 31 октября, 17:10
Updated 31 октября, 17:10
Полицейские рассказали, что военнослужащий только выписался из госпиталя после ранения. Он собирался ехать домой в Кемеровскую область. Прямо рядом с медучреждением к нему подошли двое мужчин. Они узнали его историю и пообещали довезти на авто. В машине военнослужащий уснул. Очнулся он уже в больнице без личных вещей. Также с его счёта украли 3,5 миллиона рублей.
Преступников удалось поймать по горячим следам. Ими оказались двое жителей Ставрополья. У них изъяли автомобили, телефоны, банковские карты. В отношении преступников возбуждено уголовное дело. Его расследование продолжается.