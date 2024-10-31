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Posted 31 октября, 07:49

Published 31 октября, 07:49

Modified 31 октября, 08:42

Updated 31 октября, 08:42

У здания правительства Ростовской области перевернулась легковушка

У здания правительства Ростовской области перевернулась легковушка

31 октября 2024, 07:49
Фото: 1MI. У здания правительства Ростовской области перевернулась легковушка
Водитель легковушки попал в ДТП напротив здания правительства Ростовской области на площади Советов. Кадры с места аварии очевидцы разместили в соцсетях 31 октября.

Авария произошла утром на улице Большой Садовой. Водитель автомобиля двигался в сторону проспекта Ворошиловского, когда машина свернула в бок. Легковушка на полном ходу врезалась в дерево и перевернулась. Транспорт едва не протаранил здание полномочного представителя президента РФ в ЮФО на Большой Садовой, 73.

На месте работает эвакуатор. Пока что на спецтранспорте побитую легковушку увозят на стоянку.

По данным региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП 23-летняя девушка водитель и 18-летний пассажир получили травмы и доставлены в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

У здания правительства Ростовской области перевернулась легковушкаУ здания правительства Ростовской области перевернулась легковушка
У здания правительства Ростовской области перевернулась легковушка.
Фото: тг Это Ростов Новости. https://t.me/etorostov/70187?single
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— Штраф за повреждение деревьев нужно выписать! — предложили в комментариях подписчики telegram-канала «Это Ростов новости», который разместил фото с места ДТП.
— На работу торопился? — предположил кто-то.

Ранее стало известно о смертельном ДТП в Миллерово, где мужчина на авто врезался в столб.

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