У здания правительства Ростовской области перевернулась легковушка.

Posted 31 октября, 07:49
Published 31 октября, 07:49
Modified 31 октября, 08:42
Updated 31 октября, 08:42
Авария произошла утром на улице Большой Садовой. Водитель автомобиля двигался в сторону проспекта Ворошиловского, когда машина свернула в бок. Легковушка на полном ходу врезалась в дерево и перевернулась. Транспорт едва не протаранил здание полномочного представителя президента РФ в ЮФО на Большой Садовой, 73.
На месте работает эвакуатор. Пока что на спецтранспорте побитую легковушку увозят на стоянку.
По данным региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП 23-летняя девушка водитель и 18-летний пассажир получили травмы и доставлены в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.
— Штраф за повреждение деревьев нужно выписать! — предложили в комментариях подписчики telegram-канала «Это Ростов новости», который разместил фото с места ДТП.
— На работу торопился? — предположил кто-то.
Ранее стало известно о смертельном ДТП в Миллерово, где мужчина на авто врезался в столб.