У здания правительства Ростовской области перевернулась легковушка.

Авария произошла утром на улице Большой Садовой. Водитель автомобиля двигался в сторону проспекта Ворошиловского, когда машина свернула в бок. Легковушка на полном ходу врезалась в дерево и перевернулась. Транспорт едва не протаранил здание полномочного представителя президента РФ в ЮФО на Большой Садовой, 73.