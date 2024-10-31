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Posted 31 октября, 09:43

Published 31 октября, 09:43

Modified 31 октября, 09:45

Updated 31 октября, 09:45

На Дону осудили участкового, обманувшего виновника смертельного ДТП на деньги

Участкового полиции осудили на два года за мошенничество в Ростовской области

31 октября 2024, 09:43
Фото: 1MI. На Дону осудили участкового, обманувшего виновника смертельного ДТП на деньги
Сальский райсуд вынес приговор участковому уполномоченному полиции за мошенничество с использованием служебного положения, сообщает Объединения пресс-служба судов Ростовской области.

Известно, что с конца февраля по конец апреля 2022 года участковый обманом похитил деньги у жителя Ростовской области. Полицейский пришел к потерпевшему и предупредил его о том, что он объявлен в федеральный розыск. Правоохранители якобы хотели задержать мужчину, так как он нарушил ПДД, что привело к гибели человека по неосторожности. Чтобы скрыться от правосудия, горожанин заплатил участковому 57 тысяч рублей. Получив деньги, сотрудник полиции потратил их на свои нужны.

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На суде злоумышленник признал свою вину. Преступника осудили по части 3 статьи 159 УК РФ. С учетом смягчающих обстоятельств он получил два года исправительной колонии общего режима.

Ранее водоканалу пришлось выбивать через суд с ФК «Ростов» долги за воду.

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