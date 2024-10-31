Участкового полиции осудили на два года за мошенничество в Ростовской области

Posted 31 октября, 09:43
Published 31 октября, 09:43
Modified 31 октября, 09:45
Updated 31 октября, 09:45
Известно, что с конца февраля по конец апреля 2022 года участковый обманом похитил деньги у жителя Ростовской области. Полицейский пришел к потерпевшему и предупредил его о том, что он объявлен в федеральный розыск. Правоохранители якобы хотели задержать мужчину, так как он нарушил ПДД, что привело к гибели человека по неосторожности. Чтобы скрыться от правосудия, горожанин заплатил участковому 57 тысяч рублей. Получив деньги, сотрудник полиции потратил их на свои нужны.
На суде злоумышленник признал свою вину. Преступника осудили по части 3 статьи 159 УК РФ. С учетом смягчающих обстоятельств он получил два года исправительной колонии общего режима.
Ранее водоканалу пришлось выбивать через суд с ФК «Ростов» долги за воду.