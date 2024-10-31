Участкового полиции осудили на два года за мошенничество в Ростовской области

Известно, что с конца февраля по конец апреля 2022 года участковый обманом похитил деньги у жителя Ростовской области. Полицейский пришел к потерпевшему и предупредил его о том, что он объявлен в федеральный розыск. Правоохранители якобы хотели задержать мужчину, так как он нарушил ПДД, что привело к гибели человека по неосторожности. Чтобы скрыться от правосудия, горожанин заплатил участковому 57 тысяч рублей. Получив деньги, сотрудник полиции потратил их на свои нужны.