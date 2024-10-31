УК в Ростовской области задолжали за электричество почти 80 млн рублей

Гарантирующий поставщик электроэнергии поделился актуальным антирейтингом управляющих компаний, не оплачивающих своевременно счета. В список попали шесть новых организаций из Ростова-на-Дону и Батайска: ООО «Батайская УО ЖКХ», ООО «Батайский Управдом», ООО «Батайский Лидер», ООО «УК Гарант Благополучия», ООО «Жилищник» и ООО УК «Полипроф». В общей сложности они задолжали более восьми миллионов рублей.