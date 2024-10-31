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Posted 31 октября, 14:26

Published 31 октября, 14:26

Modified 31 октября, 14:28

Updated 31 октября, 14:28

Около полусотни УК в Ростовской области задолжали более 79 млн рублей за свет

УК в Ростовской области задолжали за электричество почти 80 млн рублей

31 октября 2024, 14:26
Фото: 1MI. Около полусотни УК в Ростовской области задолжали более 79 млн рублей за свет
В Ростовской области 54 управляющие компании не платят за свет. Общий их долг превышает 79 миллионов рублей, информирует «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

Гарантирующий поставщик электроэнергии поделился актуальным антирейтингом управляющих компаний, не оплачивающих своевременно счета. В список попали шесть новых организаций из Ростова-на-Дону и Батайска: ООО «Батайская УО ЖКХ», ООО «Батайский Управдом», ООО «Батайский Лидер», ООО «УК Гарант Благополучия», ООО «Жилищник» и ООО УК «Полипроф». В общей сложности они задолжали более восьми миллионов рублей.

Всего в антирейтинг входит 54 УК, работающих по всей территории Ростовской области. Сумма их накопленного долга перевалила за 79 миллионов рублей.

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Добавим, что больше всего должны ООО «АТЛАС», ООО «Легенда», ООО УК «Квартал-Сервис» и ООО «УК МИР».

До этого RostovGazeta рассказала, что в Ростове-на-Дону с ТСЖ массово расторгают договоры на поставку электроэнергии. Подробнее о многомиллионных долгах людей в нашем материале.

Ранее «ТНС энерго Ростов» вышел из капитала головной компании, продав акции.

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