УК в Ростовской области задолжали за электричество почти 80 млн рублей

Posted 31 октября, 14:26
Published 31 октября, 14:26
Modified 31 октября, 14:28
Updated 31 октября, 14:28
Гарантирующий поставщик электроэнергии поделился актуальным антирейтингом управляющих компаний, не оплачивающих своевременно счета. В список попали шесть новых организаций из Ростова-на-Дону и Батайска: ООО «Батайская УО ЖКХ», ООО «Батайский Управдом», ООО «Батайский Лидер», ООО «УК Гарант Благополучия», ООО «Жилищник» и ООО УК «Полипроф». В общей сложности они задолжали более восьми миллионов рублей.
Всего в антирейтинг входит 54 УК, работающих по всей территории Ростовской области. Сумма их накопленного долга перевалила за 79 миллионов рублей.
Добавим, что больше всего должны ООО «АТЛАС», ООО «Легенда», ООО УК «Квартал-Сервис» и ООО «УК МИР».
До этого RostovGazeta рассказала, что в Ростове-на-Дону с ТСЖ массово расторгают договоры на поставку электроэнергии. Подробнее о многомиллионных долгах людей в нашем материале.
Ранее «ТНС энерго Ростов» вышел из капитала головной компании, продав акции.