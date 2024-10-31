Уровень воды в реке Дон поднимется до опасных отметок в Ростовской области

Posted 31 октября, 16:47
Published 31 октября, 16:47
Modified 31 октября, 16:47
Updated 31 октября, 16:47
В субботу, 2 ноября, в Ростовской области усилится скорость ветра. Местами его порывы достигнут 27 метров в секунду. В устье реки Дон и в Таганрогском заливе продолжится ветровой нагон воды.
«Максимальных отметок уровни воды достигнут в конце дня 2 ноября», — предупреждают синоптики.
У Азова уровень воды превысит опасную отметку на 30-50 сантиметров, у Ростова — на 10-20 сантиметров, а у Таганрога и Аксая уровень воды приблизится к неблагоприятным значениям.
Также Гидрометцентр дал прогноз об осадках и температуре воздуха в Ростовской области в первые дни ноября.