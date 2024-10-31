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Posted 31 октября, 16:47

Published 31 октября, 16:47

Modified 31 октября, 16:47

Updated 31 октября, 16:47

В Таганрогском заливе и в устье реки Дон продолжится ветровой нагон воды

Уровень воды в реке Дон поднимется до опасных отметок в Ростовской области

31 октября 2024, 16:47
Фото: rostovgazeta.ru. В Таганрогском заливе и в устье реки Дон продолжится ветровой нагон воды
В Таганрогском заливе и в устье реки Дон продолжится ветровой нагон воды, предупредили в Гидрометцентре.

В субботу, 2 ноября, в Ростовской области усилится скорость ветра. Местами его порывы достигнут 27 метров в секунду. В устье реки Дон и в Таганрогском заливе продолжится ветровой нагон воды.

«Максимальных отметок уровни воды достигнут в конце дня 2 ноября», — предупреждают синоптики.

У Азова уровень воды превысит опасную отметку на 30-50 сантиметров, у Ростова — на 10-20 сантиметров, а у Таганрога и Аксая уровень воды приблизится к неблагоприятным значениям.

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Также Гидрометцентр дал прогноз об осадках и температуре воздуха в Ростовской области в первые дни ноября.

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