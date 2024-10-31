В горбольнице № 20 Ростова закроют единственный на юге детский ожоговый центр

Posted 31 октября, 14:29
Published 31 октября, 14:29
Modified 31 октября, 14:31
Updated 31 октября, 14:31
В детское ожоговое отделение горбольницы № 20 привозят детей не только с Ростовской области, но и со всего юга России. Здесь спасают маленьких пациентов даже с критическими поражениями кожи, с ожогами до 90%. Отделение (или Центр) оснащено передовым оборудованием. А врачи в своей практике используют инновационные методики. По крайней мере такая информация о детском ожоговом отделении представлена на официальном сайте горбольницы.
Однако обратившиеся в редакцию ростовчане, сославшись на слова своих родных и знакомых, заявили, что единственное на юге России ожоговое отделение при больнице № 20 собираются закрывать.
«Якобы об этом заявил сегодня сотрудникам главврач. На основании чего решено закрыть отделение — пояснить не смог», — сообщает собеседник издания, не пожелавший публиковать свое имя.
Источник RostovGazeta, пожелавший остаться анонимным, подтвердил, что ожоговое отделение действительно хотят закрыть.
Однако пообщаться с главврачом о причинах закрытия, корреспонденту RostovGazeta не удалось. Как сообщили в приемной, руководителя больницы на месте не оказалось.
Официальный запрос о причинах закрытия детского ожогового Центра редакция направила в Министерство здравоохранения Ростовской области. Информация будет уточнена.
Ранее RostovGazeta сообщала, что на капитальный ремонт горбольницы № 20 в Ростове потратили 440 миллионов рублей.