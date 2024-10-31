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Posted 31 октября, 14:29

Published 31 октября, 14:29

Modified 31 октября, 14:31

Updated 31 октября, 14:31

В горбольнице № 20 Ростова закроют единственный на юге ожоговый центр для детей

В горбольнице № 20 Ростова закроют единственный на юге детский ожоговый центр

31 октября 2024, 14:29
Фото: rostovgazeta.ru. В горбольнице № 20 Ростова закроют единственный на юге ожоговый центр для детей
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Эксклюзив
В редакцию RostovGazeta обратились обеспокоенные родители. Люди сообщили, что в горбольнице № 20 Ростова, дескать, планируют закрыть единственное на юге России детское ожоговое отделение.

В детское ожоговое отделение горбольницы № 20 привозят детей не только с Ростовской области, но и со всего юга России. Здесь спасают маленьких пациентов даже с критическими поражениями кожи, с ожогами до 90%. Отделение (или Центр) оснащено передовым оборудованием. А врачи в своей практике используют инновационные методики. По крайней мере такая информация о детском ожоговом отделении представлена на официальном сайте горбольницы.

Однако обратившиеся в редакцию ростовчане, сославшись на слова своих родных и знакомых, заявили, что единственное на юге России ожоговое отделение при больнице № 20 собираются закрывать.

«Якобы об этом заявил сегодня сотрудникам главврач. На основании чего решено закрыть отделение — пояснить не смог», — сообщает собеседник издания, не пожелавший публиковать свое имя.
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Источник RostovGazeta, пожелавший остаться анонимным, подтвердил, что ожоговое отделение действительно хотят закрыть.

Однако пообщаться с главврачом о причинах закрытия, корреспонденту RostovGazeta не удалось. Как сообщили в приемной, руководителя больницы на месте не оказалось.

Официальный запрос о причинах закрытия детского ожогового Центра редакция направила в Министерство здравоохранения Ростовской области. Информация будет уточнена.

Ранее RostovGazeta сообщала, что на капитальный ремонт горбольницы № 20 в Ростове потратили 440 миллионов рублей.

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