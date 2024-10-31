В горбольнице № 20 Ростова закроют единственный на юге детский ожоговый центр

В детское ожоговое отделение горбольницы № 20 привозят детей не только с Ростовской области, но и со всего юга России. Здесь спасают маленьких пациентов даже с критическими поражениями кожи, с ожогами до 90%. Отделение (или Центр) оснащено передовым оборудованием. А врачи в своей практике используют инновационные методики. По крайней мере такая информация о детском ожоговом отделении представлена на официальном сайте горбольницы.