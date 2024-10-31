В рамках конгресса «Национальное здравоохранение» эксперты обсудили стратегию отрасли

Posted 31 октября, 09:19
Published 31 октября, 09:19
Modified 31 октября, 09:19
Updated 31 октября, 09:19
Конгресс был организован Правительством РФ и Министерством здравоохранения РФ. Более 6000 человек из России и пятнадцати других стран приняли участие в мероприятии. Еще 13 000 участников присоединились к форуму онлайн. Медиахолдинг 1MI выступил информационным партнером конгресса «Национальное здравоохранение».
Открыл форум глава государства Владимир Путин, а заместитель председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова выступила модератором пленарного заседания, которое прошло на площадке конгресса. Она подчеркнула, что заложенные Семашко принципы и по сей день составляют основу отечественной системы здравоохранения, вобравшей в себя его идеи и развивающей их, пишет 56orb.ru.
На конгрессе выступил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он назвал этот форума площадкой, где обсуждаются будущие направления российского здравоохранения. По словам министра, сегодня в сфере медицины формируется парадигма, согласно которой забота о человеке охватывает все этапы его жизни. В рамках этой парадигмы создаются стандарты, которые закреплены в национальном проекте под названием «Продолжительная и активная жизнь». Согласно планам министерства, в стране необходимо построить более 3800 объектов здравоохранения и провести капремонт примерно в 7400 медучреждениях.
Более 30 процентов бюджета Минобрнауки России в 2023–2024 годах было выделено для проведения исследований в сфере медицины. Об этом рассказал глава министерства Владимир Фальков. Он обратил внимание, что благодаря объединению научных потенциалов появляется возможность решения актуальных задач здравоохранения. Кроме этого, такой подход содействует технологическому развитию.
Одним из спикеров пленарного заседания была глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она подчеркнула роль инновационных технологий, внедряемых в санитарный щит России. За счет создания базы данных патогенов и внедрения современных подходов к обучению граждан мониторинг биологических рисков расширяется, отметила глава ведомства.
Глава Оренбуржья Денис Паслер подчеркнул большой вклад Николая Семашко в такое направление, как профилактическая медицина, принципы которой сейчас внедряются в регионе. Так, на территории области уже работают центры ранней диагностики заболеваний. Кроме этого, были модернизированы 565 медучреждений. Все эти меры направлены на то, чтобы обеспечить возможность заботиться о здоровье оренбуржцев на местах.
Заседание завершилось церемонией вручения Национальному медико-хирургическому центру им. Н. И. Пирогова награды «За доблестный труд».