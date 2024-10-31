В рамках конгресса «Национальное здравоохранение» эксперты обсудили стратегию отрасли

На конгрессе выступил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он назвал этот форума площадкой, где обсуждаются будущие направления российского здравоохранения. По словам министра, сегодня в сфере медицины формируется парадигма, согласно которой забота о человеке охватывает все этапы его жизни. В рамках этой парадигмы создаются стандарты, которые закреплены в национальном проекте под названием «Продолжительная и активная жизнь». Согласно планам министерства, в стране необходимо построить более 3800 объектов здравоохранения и провести капремонт примерно в 7400 медучреждениях.