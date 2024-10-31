В России появился отраслевой журнал для автолюбителей

Posted 31 октября, 16:35
Published 31 октября, 16:35
Modified 31 октября, 16:37
Updated 31 октября, 16:37
Также состоялась презентация отраслевого журнала Авито Авто. Ожидается, что новое медиа станет важным инструментом для популяризации автоиндустрии и позитивного влияния на отрасль.
В ходе мероприятия руководитель журнала Алексей Бутенко и главный редактор Алина Распопова представили результаты исследования пользовательского опыта при поиске информации перед приобретением автомобиля. Респонденты, которые покупали автомобиль в последний год, преимущественно изучали цены и сравнивали стоимость машин, а также интересовались особенностями моделей и анализировали комплектации и характеристики. Наиболее востребованным форматом получения информации были видеообзоры. Однако 31% опрошенных столкнулся со сложностями при подборе необходимой информации, в том числе по причине больших объемов информации, противоречивых отзывов и отсутствия данных о китайских моделях.
По данным аналитиков, период изучения информации об автомобиле перед его покупкой занимает два — три месяца, и около 85% аудитории предпочитает искать нужную информацию онлайн, используя два — четыре источника. Алина Распопова рассказала, что в журнале планируют собирать всю нужную информацию в одном месте, поэтому издание будет востребовано у читателей благодаря работе профессиональной команды, причастной к авторынку и увлекающейся автомобилями.
Также в журнале можно будет найти полезный контент для автовладельцев и тех, кто только собирается купить авто, включая новости, лайфхаки, статьи об истории автоконцернов, видеоконтент с автоэкспертами и блогерами, а также, эксклюзивные материалы о новинках китайского автопрома от собственных корреспондентов журнала в Поднебесной. Руководитель по развитию опыта частных пользователей «Авито Авто» Анастасия Докучаева рассказала, что запуск журнала стал частью стратегии компании по созданию прозрачного, понятного и безопасного автомобильного рынка.
В рамках мероприятия прошел паблик-ток с участием музыканта Big Russian Boss, автоблогеров Стаса Асафьева и Ангелины Аникеевой (Блондинка Драйв) и главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, в ходе которого эксперты рассмотрели изменения авторынка в России, изучили особенности автомобилей из Китая, перспективы транспортных средств из других стран и особенности выбора машин с пробегом, в том числе электрокаров.