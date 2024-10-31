В России появился отраслевой журнал для автолюбителей

В ходе мероприятия руководитель журнала Алексей Бутенко и главный редактор Алина Распопова представили результаты исследования пользовательского опыта при поиске информации перед приобретением автомобиля. Респонденты, которые покупали автомобиль в последний год, преимущественно изучали цены и сравнивали стоимость машин, а также интересовались особенностями моделей и анализировали комплектации и характеристики. Наиболее востребованным форматом получения информации были видеообзоры. Однако 31% опрошенных столкнулся со сложностями при подборе необходимой информации, в том числе по причине больших объемов информации, противоречивых отзывов и отсутствия данных о китайских моделях.