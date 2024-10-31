rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 октября, 09:00

Published 31 октября, 09:00

Modified 31 октября, 09:02

Updated 31 октября, 09:02

В Ростовский цирк привезли тигрицу, над которой три года издевались на Кубани

В Ростовский цирк привезли тигрицу, над которой три года издевались на Кубани

31 октября 2024, 09:00
Фото: 1MI. В Ростовский цирк привезли тигрицу, над которой три года издевались на Кубани
В Ростове-на-Дону в цирк привезли тигрицу Лауру, которую нашли дома у жителя Краснодарского края, сообщают telegram-каналы.

Мужчина купил дикую кошку без документов. Он растил хищницу у себя во дворе, тигрица жила в одной из построек. Соседи, слышавшие грозное рычание, стали бояться питомца и позвонили в полицию.

На место направили полицию вместе с прокуратурой и сотрудниками Росприроднадзора. Владелец пытался скрыться вместе с Лаурой, уехав на машине, но его задержали.

Видео: тг Kub Mash. https://t.me/kub_mash/7385
. В Ростовский цирк привезли тигрицу, над которой три года издевались на Кубани
Главе Ростовской области пророчат отставку, а экс-министр хочет избежать колонии
Узнать подробнее

Как сообщает telegram-канал Kub Mash, ветеринары при осмотре обнаружили следы издевательств. Эксперты из столицы решают, что делать с животным дальше. Пока что ее отправили в Ростовский цирк.

Ранее RostovGazeta рассказывала о продаже рыжей кошки в донской столице за миллион рублей.

Читайте также:
Похищение людей и лечение в психбольнице: что еще известно о ростовском рабовладельцеВ Ростове-на-Дону силовики оцепили здание «Табачка. Центр». Что там происходит?Машину отбросило на дерево: водителя увезли на скорой с места ДТП в Таганроге
#Евгения Волкова#Видео#Ростов-на-Дону#Росприроднадзор#Криминал#Полиция#Краснодарский край#Цирк#Ростовская газета#Выживание#Ветеринары
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика