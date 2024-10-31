. В Ростовский цирк привезли тигрицу, над которой три года издевались на Кубани

Posted 31 октября, 09:00
Published 31 октября, 09:00
Modified 31 октября, 09:02
Updated 31 октября, 09:02
Мужчина купил дикую кошку без документов. Он растил хищницу у себя во дворе, тигрица жила в одной из построек. Соседи, слышавшие грозное рычание, стали бояться питомца и позвонили в полицию.
На место направили полицию вместе с прокуратурой и сотрудниками Росприроднадзора. Владелец пытался скрыться вместе с Лаурой, уехав на машине, но его задержали.
Как сообщает telegram-канал Kub Mash, ветеринары при осмотре обнаружили следы издевательств. Эксперты из столицы решают, что делать с животным дальше. Пока что ее отправили в Ростовский цирк.
Ранее RostovGazeta рассказывала о продаже рыжей кошки в донской столице за миллион рублей.