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Posted 31 октября, 11:30

Published 31 октября, 11:30

Modified 31 октября, 11:32

Updated 31 октября, 11:32

Политолог Абросимов рассказал, почему увольняются чиновники Ростова

«Вершина айсберга»: политолог рассказал, почему увольняются чиновники Ростова

31 октября 2024, 11:30
Фото: 1MI. Политолог Абросимов рассказал, почему увольняются чиновники Ростова

Политолог рассказал, почему увольняются чиновники Ростова

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Эксклюзив
Вопрос с увольнением чиновников в Ростове и области, может оказаться гораздо глубже, чем мы это видим, сообщил RostovGazeta политолог Дмитрий Абросимов.

Напомним, что за минувшие дни Ростов потрясли увольнения значимых для жизни города чиновников. Заявление по собственному желанию написал первый замглавы Ростова Юрий Овчинников. Покинуть свой пост решил заместитель главы по ЖКХ Валентин Кукин.

Первый замглавы администрации Ростова Юрий Овчинников решил уволиться
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Позже прошел слух об увольнении замглавы Ростова по социальным вопросам, но администрация его опровергла.

Инсайдеры RostovGazeta, приближенные к власти, подчеркивают, что официальных данных о том, почему чиновники Ростова подают в отставку, нет ни у кого. Пока есть только некие предположения, что люди могут перейти на другие, более лучшие места.

В Ростове-на-Дону уволился замглавы администрации города по ЖКХ Валентин Кукин
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Политолог Дмитрий Абросимов напоминает, что в конце октября покинул свой пост глава администрации города Шахты в Ростовской области Андрей Горцевской. На неделе арестована глава Зернограда Ирина Полищук. Собеседник не исключает, что все эти события могут быть связаны между собой и, вероятно, вести к началу большой чистки.

«Что реально происходит во внутренней среде, мы не знаем. Возможно, то, что мы наблюдаем сейчас, может оказаться вершиной айсберга возможных изменений во всей Ростовской области», — отмечает Дмитрий Абросимов.

Напомним, что о «большой чистке» в рядах чиновников Ростовской области в апреле 2024 года предупреждал и еще один эксперт RostovGazeta.

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