. Водитель легковушки разбился насмерть, впечатавшись в столб в Миллерово

Posted 31 октября, 06:36
Published 31 октября, 06:36
Modified 31 октября, 06:38
Updated 31 октября, 06:38
ДТП случилось около 20:00 мск на улице Российской в городе Миллерово. В тот вечер 30-летний мужчина за рулем Lada Priora на полном ходу влетел в столб на пересечении с улицей Калинина. Удар был настолько мощным, что авто разворотило. Стекла разлетелись на осколки, запчасти разлетелись по дороге и тротуару. А на корпусе остались сильные вмятины. Видео с места аварии опубликовали в telegram-канале «Это Ростов новости».
— Мы живем в Миллерово, слышали грохот в полутора километрах от места аварии. Это реально страшно. Погиб молодой парень, который приехал из Ростова отдохнуть в родной город, — рассказали в комментариях подписчики.
Очевидцы вызвали на место медиков. К их прибытию водитель автомобиля был мертв. Его пассажира в возрасте 32 лет с травмами доставили в больницу.
— Хорошо, что не было встречных машин или людей поблизости, иначе жертв было бы гораздо больше, — добавили пользователи мессенджера.
Ранее RostovGazeta сообщала о ДТП в Ростове, в котором фура протаранила угол частного дома.