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Posted 31 октября, 06:36

Published 31 октября, 06:36

Modified 31 октября, 06:38

Updated 31 октября, 06:38

Водитель легковушки разбился насмерть, впечатавшись в столб в Миллерово

Водитель легковушки разбился насмерть, впечатавшись в столб в Миллерово

31 октября 2024, 06:36
Фото: ГАИ Ростовской области. Водитель легковушки разбился насмерть, впечатавшись в столб в Миллерово
В Ростовской области водитель легковушки погиб, врезавшись на скорости в столб. О смертельной аварии 30 октября сообщает региональная ГАИ.

ДТП случилось около 20:00 мск на улице Российской в городе Миллерово. В тот вечер 30-летний мужчина за рулем Lada Priora на полном ходу влетел в столб на пересечении с улицей Калинина. Удар был настолько мощным, что авто разворотило. Стекла разлетелись на осколки, запчасти разлетелись по дороге и тротуару. А на корпусе остались сильные вмятины. Видео с места аварии опубликовали в telegram-канале «Это Ростов новости».

— Мы живем в Миллерово, слышали грохот в полутора километрах от места аварии. Это реально страшно. Погиб молодой парень, который приехал из Ростова отдохнуть в родной город, — рассказали в комментариях подписчики.
Видео: тг Это Ростов новости. https://t.me/etorostov/70164
. Водитель легковушки разбился насмерть, впечатавшись в столб в Миллерово
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Очевидцы вызвали на место медиков. К их прибытию водитель автомобиля был мертв. Его пассажира в возрасте 32 лет с травмами доставили в больницу.

— Хорошо, что не было встречных машин или людей поблизости, иначе жертв было бы гораздо больше, — добавили пользователи мессенджера.

Ранее RostovGazeta сообщала о ДТП в Ростове, в котором фура протаранила угол частного дома.

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