. Водитель легковушки разбился насмерть, впечатавшись в столб в Миллерово

ДТП случилось около 20:00 мск на улице Российской в городе Миллерово. В тот вечер 30-летний мужчина за рулем Lada Priora на полном ходу влетел в столб на пересечении с улицей Калинина. Удар был настолько мощным, что авто разворотило. Стекла разлетелись на осколки, запчасти разлетелись по дороге и тротуару. А на корпусе остались сильные вмятины. Видео с места аварии опубликовали в telegram-канале «Это Ростов новости».