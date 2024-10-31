Зачем в дореволюционном Ростове хозяйки жарили огурцы

Конечно, мне возразят и скажут, что есть в городе рестораны, работающие в стиле ретро, если так можно выразиться. Не спорю. Но все-таки хотелось бы, чтобы в Ростове появилось такое место, где можно было попробовать дореволюционные блюда не за умопомрачительные суммы. Думаю, что жареные огурцы будут многим по карману. Не знаю, насколько это вкусно. Но попробовать стоит. Не правда ли?