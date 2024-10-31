Зачем в дореволюционном Ростове хозяйки жарили огурцы

Posted 31 октября, 12:55
Published 31 октября, 12:55
Modified 31 октября, 12:58
Updated 31 октября, 12:58
Георгий Багдыков
Например, мои прабабушки в Нахичевани-на-Дону любили готовить по книгам Елены Молоховец. Кстати, рецепты Молоховец были очень популярны в дореволюционной России.
Например, ростовский краевед Оксана Мордовина опубликовала на своей страничке в социальных сетях заметку о необычном издании. Это «Кулинарный сборник. Рецепт кушаний» за 1915 год, который был востребован ростовскими домохозяйками тех лет. И больше всего меня заинтересовал рецепт жареных огурцов.
«Очистить 3 фунта огурцов от кожицы, нарезать их поперечными не особенно тонкими пластинками, посыпать немного мукой и поджарить в масле. Сложить огурцы в сотейник, залить их 3 стаканами овощного отвара (бульона из различных овощей), положить соли и перцу по вкусу, всыпать рубленого укропа и тушить до мягкости. Когда утушится, положить одну ложку масла, растопленного и смешанного с 1 ложкой муки, хорошенько размешать, дать устояться минут 5 и подавать».
Как вам такой рецепт? Меня впечатлил. Честно признаюсь, даже представить не мог, что можно жарить огурцы. Но именно по такому рецепту готовили это блюдо ростовские и нахичеванские домохозяйки в 1915 году. Это уж точно, так как «Кулинарный сборник. Рецепт кушаний» с этим удивительным рецептом был издан именно в этот год.
А вообще, мне думается, давно пришло время организовать в Ростове-на-Дону кафе или ресторан, в котором готовили бы дореволюционные блюда. Ведь и знаменитое новогоднее «оливье» раньше готовилось совсем не так, как сейчас.
Конечно, мне возразят и скажут, что есть в городе рестораны, работающие в стиле ретро, если так можно выразиться. Не спорю. Но все-таки хотелось бы, чтобы в Ростове появилось такое место, где можно было попробовать дореволюционные блюда не за умопомрачительные суммы. Думаю, что жареные огурцы будут многим по карману. Не знаю, насколько это вкусно. Но попробовать стоит. Не правда ли?