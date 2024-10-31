«Жить будете в туалете»: что пишут туристы о худших и лучших хостелах Ростова-на-Дону

Posted 31 октября, 04:32
Published 31 октября, 04:32
Modified 31 октября, 04:32
Updated 31 октября, 04:32
Согласно сервису «Яндекс. Карты» в Ростове-на-Дону насчитывается не меньше полусотни хостелов. Корреспондент RostovGazeta изучил отзывы постояльцев и мнения экспертов, чтобы отобрать лучшие и худшие места для туристического ночлега в городе.
Самый низкий рейтинг по данным сервиса заслужило место для ночлега с нехитрым названием «Хостел» в переулке Крыловском. Он сложился из семи оценок и составил только 1,4 звезды. Контакты и график работы остаются для желающих забронировать место тайной — в «Яндекс.Картах» они не указаны. При этом отзывы на хостел оставили только три бывших постояльца. Все они опубликованы летом 2024 года и в каждом из них авторы жалуются на несоответствие заявленной стоимости проживания реальной. Так, стоимость брони на агрегаторе объявлений, по их словам, составляет 1800 рублей, а также залог — 700 рублей. Однако, когда постояльцы созванивались с администраторами хостела, им озвучивали более высокие цены: кому 3500 рублей, а кому 2100 рублей, залог в некоторых случаях доходил до 1500 рублей.
«Жить будете в туалете (на двери висит табличка wc и главное унитаз в полутора метрах от кровати)», — рассказывает о состоянии жилого помещения автор одного из отзывов Виктор. [Прим.ред.: орфография и пунктуация автора сохранены].
С потолка, по его словам, свисают цепи, из стен торчат водопроводные заглушки, а подоконник на 14 этаже зарос травой.
Александра Н. в своем отзыве объясняет, что хостел представляет из себя квартиру, где каждая из комнат сдается.
«Поэтому комната очень маленькая, если расстелить диван, то не останется места чтобы стоять. Слышимость очень сильная. И туалет прям на проходе в коридоре», — пишет Александра.
При этом в хостеле имеется джакузи. Правда, по словам авторов отзывов оно не работает и «выплевывает остатки прошлых постояльцев».
Из плюсов жильцы отмечают вид из окна.
Рейтинг почти вдвое выше -2,7 «звезды» получил хостел под названием «Однушка на проспекте Стачки». Подробных отзывов постояльцы о нем не оставили, рейтинг складывается лишь из молчаливых оценок. Чем хостел заслужил такое малое количество «звезд» — неизвестно. Контакты и график работы заведения так же, как и в первом случае, на «Яндекс Картах» не указаны.
Хостел с таким названием находится в самом центре города в доме старого фонда. Свои 2,9 «звезд» он заслужил 13-ю оценками. Авторы четырех отзывов поровну поделились на два лагеря: кто-то оценил чистоту, спокойную обстановку, низкие цены, а кому-то не понравилось грубое обхождение персонала и грязь в помещении.
«Везде грязь, в туалете неприятный запах. Комнаты не убраны. Это худшее место где я был», — пишет автор отзыва Виталий. [Прим.ред.: орфография и пунктуация автора сохранены].
Наиболее «свежий» отзыв от 2 апреля 2024 года оценивает хостел всего в 1 балл: автору показалось грубым обхождение хостес и персонала.
Больше почти на одну звезду от постояльцев, по данным «Яндекс.Карт», получил хостел на улице Большая Садовая под названием «Старый дворик». Рейтинг 3,7 балла сложился из 114 оценок.
Наиболее свежий отзыв на момент подготовки материала оценивает хостел кратким определением — «сарай».
Другой комментатор отмечает, что душевая кабина в хостеле грязная, а на кухне живет кошка.
«Ужасный хостел, никому не посоветую там останавливаться! Плюсы: расположение, самый центр Ростова. Это единственный плюс, больше ничего положительного в этом месте нет. Минусы: обшарпанное место, нет плиты, только заляпанные мультиварки (ну хоть что-то), также присутствуют клопы, в жару 30+ не работает кондиционер, хамское поведение персонала, при выселении не хотели отдавать деньги, угрожали, выдумывали какие-то правила, к тому же не умеют считать», — пишет автор одного из комментариев Валерия Кузнецова, которая оценила заведением в один балл.
Впрочем, некоторые комментаторы дают хостелу максимальную оценку и отмечают вежливость персонала, удобно оборудованную кухню, чистые комнаты и расположение в самом центре города.
3,7 рейтинговых баллов, по версии «Яндек. Карт», получил хостел на улице Каскадной. Отзывов посетители не оставили, однако четыре оценки постояльцев все-таки позволили ему занять позицию не самого худшего места для ночлега в Ростове.
Ростовский туроператор Амалия Илина отмечает, что хостелы играют важную роль в развитии туризма.
«Хостел направлен, в первую очередь, на тех, кто предпочитает бюджетные путешествия, и тех, кому город, куда он приехал, важнее комнаты, где он будет жить. Такие люди обычно весь день проводят на прогулке и после им важно получить удобное спальное место, надежное место для хранения вещей», — отмечает эксперт.
Главное отличие хостелов от отелей кроется в принципе «общежития». Комнаты здесь обычно делятся на женские, мужские или общие, в них живут сразу несколько человек. Санитарная комната, кухня и комнаты отдыха, как правило, общие. Экономия на пространстве позволяет удерживать низкие цены на проживание.
«Согласно ГОСТу, который регулирует требования к хостелам, они могут располагаться как в отдельно стоящих зданиях, так и занимать их часть, например, отдельные этажи или квартиры», — отмечает ростовский юрист Юрий Мартынов.
При этом площадь жилых комнат определяется из расчета не менее четырех квадратных метров на одну кровать. На 15 постояльцев хостела должно быть не менее одной душевой кабины, умывальника и туалета.
«В Ростове значительная разница в соотношении количества хостелов и гостиниц. Хостелы можно пересчитать по пальцам. Если мы планируем поднимать уровень туризма в Ростове, нужно привести хостелы в порядок: доступность дешевых и качественных мест для проживания сразу поможет привлечь студентов-туристов, приезжих из отдаленных регионов. Хостел должно значить дешево, но не сердито. Это хотя бы минимальное соблюдение условий комфорта постояльцев», — заключает Амалия Илина.
Подборку лучших хостелов Ростова мы также собрали, ориентируясь на мнение мнение авторов отзывов и оценки на сервисе «Яндекс. Карты».
Хостел, который является первым, оцененным на максимальный балл, в подборке по запросу от сервиса — это хостел O'key Ноme. Он предлагает гостям как размещение в номерах от одного до трех гостей, так и в традиционных для хостелов общих комнатах, где стоимость койки начинается от 650 рублей.
Постояльцы хостела в комментариях отмечают наличие большой и обустроенной всем необходимым общей кухни и гостиной.
«Расположение замечательное, можно забронировать для коротких поездок или пересадок. Персонал — приветливый, доброжелательный, в номерах и местах общего пользования чисто», — пишет комментатор Елена. [Прим.ред.: орфография и пунктуация автора сохранены].
Однако несколько авторов отзывов упоминают якобы неадекватное поведение администратора, который, по их словам, приходит в комнату посреди ночи и будит постояльцев громкими разговорами или светом фонарика.
Пять звезд присудили авторы 713 оценок хостелу на улице Шаумяна — «Баба Валя». Постояльцам нравится удобное расположение — неподалеку от Центрального рынка, Набережной и других популярных туристических локаций. Кроме того, авторы некоторых отзывов упоминают интересный дизайн помещения, спокойную обстановку и приветливый персонал.
Авторы некоторых отзывов упоминают и недостатки.
«Просто ужасный хостел, не верьте фотографиям совершенно не соответствуют. Номера в ужасном состоянии, очень грязно и не опрятно, все кругом поломано и разбито, устойчивая вонь грязными носками. И самое ужасное что в постели живут какие то насекомые которые кусали всю ночь. Шумоизоляции просто нет, слышно как сопят в соседнем номере. На против входа вонючая помойка. Парковка городская платная», — пишет в отзыве от 27 августа 2024 года Александр Пашков. [Прим.ред.: орфография и пунктуация автора сохранены].
Еще один хостел, который при 328 оценках имеет 5,0 баллов называется Be Happy и располагается в центре города. Постояльцы обращают внимание на чистоту и удобство комнат, хорошо обустроенный двор и парковку, а также наличие стиральной машины.
Хостел предлагает гостям размещение стоимостью от 650 рублей за место в общей комнате, игровые приставки. [Прим.ред.: сервис «Яндекс Карты» уточняет, что информация о товарах и услугах давно не обновлялась].
Наиболее часто упоминаемый минус в некоторых комментариях — не всегда обходительный и вежливый персонал.
Последний хостел, который по данным сервиса имеет наивысшую оценку, называется Crocus и располагается на улице Текучева.
«Очень хороший хостел. Цена вполне приемлемая. Приветливый персонал. Своевременно меняют постельное белье и полотенца. Порядок и чистота во всех помещениях хостела поддерживается постоянно», — отмечает автор последнего отзыва от 18 октября 2024 года Александра.
Некоторые комментаторы относят к минусам близость мусорной площадки к хостелу.
Один из авторов отзывов добавляет, что сотрудники заведения отказывают в размещении «пьяным и неадекватным».
Бэкпэкер [Бэкпэкинг — традиция бюджетных путешествий с минимальным количеством вещей, которые умещаются в рюкзак] Роман Держиворота, который является постояльцем одного из ростовских хостелов, отмечает, что для отдыхающих в подобных заведениях принципиально важны только две вещи: низкая цена и нормальные санитарные условия.
«Хостел — это почти стиль путешествий: ты тут знакомишься с новыми людьми, живешь зачастую хоть и рядом с туристическими локациями, но практически на уровне местных жителей: ездишь с ними на одном транспорте, ешь одинаковую еду, здороваешься с ними в подъезде», — отмечает собеседник RostovGazeta.
Наиболее комфортный хостел, по мнению бэкпэкера, должен предоставить постояльцу бесплатный Wi-Fi, кухню, обустроенную плитой, микроволной печью, чайником и холодильником, комнату с кондиционером, индивидуальную камеру хранения на замке и стиральную машину.
Ранее RostovGazeta писала о том, что гостиничный бизнес просит властей не вводить туристический налог в Ростове.