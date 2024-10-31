«Жить будете в туалете»: что пишут туристы о худших и лучших хостелах Ростова-на-Дону

Самый низкий рейтинг по данным сервиса заслужило место для ночлега с нехитрым названием «Хостел» в переулке Крыловском. Он сложился из семи оценок и составил только 1,4 звезды. Контакты и график работы остаются для желающих забронировать место тайной — в «Яндекс.Картах» они не указаны. При этом отзывы на хостел оставили только три бывших постояльца. Все они опубликованы летом 2024 года и в каждом из них авторы жалуются на несоответствие заявленной стоимости проживания реальной. Так, стоимость брони на агрегаторе объявлений, по их словам, составляет 1800 рублей, а также залог — 700 рублей. Однако, когда постояльцы созванивались с администраторами хостела, им озвучивали более высокие цены: кому 3500 рублей, а кому 2100 рублей, залог в некоторых случаях доходил до 1500 рублей.