Житель Ростова взорвал гранату на детской площадке

В Московской области задержан 40-летний ростовчанин. Накануне вечером в Подольске мужчина подошёл к детской площадке и бросил туда светошумовую гранату. Её взрыв напугал жителей близлежащих многоэтажек. На самой площадке в момент происшествия никого не было. Обошлось без пострадавших. После содеянного ростовчанин поспешил скрыться.