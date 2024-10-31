rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 31 октября, 12:21

Published 31 октября, 12:21

Modified 31 октября, 12:23

Updated 31 октября, 12:23

Житель Ростовской области подорвал гранату на детской площадке в Подольске

Житель Ростова взорвал гранату на детской площадке

31 октября 2024, 12:21
Фото: для иллюстрации. rostovgazeta.ru. Житель Ростовской области подорвал гранату на детской площадке в Подольске

Ростовчанин взорвал гранату на детской площадке в Подмосковье

Житель Ростовской области подорвал гранату на детской площадке в Подольске, сообщили в управлении МВД по Подмосковью.

В Московской области задержан 40-летний ростовчанин. Накануне вечером в Подольске мужчина подошёл к детской площадке и бросил туда светошумовую гранату. Её взрыв напугал жителей близлежащих многоэтажек. На самой площадке в момент происшествия никого не было. Обошлось без пострадавших. После содеянного ростовчанин поспешил скрыться.

Видео: Фото для иллюстрации. Don Mash. Житель Ростовской области подорвал гранату на детской площадке в Подольске

Подмосковные силовики начали проверку по факту происшествия. Они выясняют мотивы задержанного.

Ранее житель Ростовской области разбил машину бывшей девушки лопатой. Происшествие случилось во дворе многоэтажке в Аксайском районе.

Читайте также:
Буря и ливни надвигаются на Ростов-на-ДонуВодоканалу пришлось выбивать через суд с ФК «Ростов» долги за водуРостов-на-Жути: самые страшные городские легенды и их разоблачения
#Виктория Прутковская#Россия#Новости#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Полиция#Соцсети#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика