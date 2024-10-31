Житель Ростова взорвал гранату на детской площадке

Posted 31 октября, 12:21
Published 31 октября, 12:21
Modified 31 октября, 12:23
Updated 31 октября, 12:23
В Московской области задержан 40-летний ростовчанин. Накануне вечером в Подольске мужчина подошёл к детской площадке и бросил туда светошумовую гранату. Её взрыв напугал жителей близлежащих многоэтажек. На самой площадке в момент происшествия никого не было. Обошлось без пострадавших. После содеянного ростовчанин поспешил скрыться.
Подмосковные силовики начали проверку по факту происшествия. Они выясняют мотивы задержанного.
Ранее житель Ростовской области разбил машину бывшей девушки лопатой. Происшествие случилось во дворе многоэтажке в Аксайском районе.