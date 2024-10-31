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Posted 31 октября, 13:37

Published 31 октября, 13:37

Modified 31 октября, 13:39

Updated 31 октября, 13:39

Жителя Ростовской области оштрафовали за экстремистские посты в соцсетях

Жителя Ростовской области оштрафовали за экстремистские посты в соцсетях

31 октября 2024, 13:37
Фото: 1MI. Жителя Ростовской области оштрафовали за экстремистские посты в соцсетях
Новошахтинский районный суд Ростовской области оштрафовал местного жителя из-за экстремистских постов в «Одноклассниках», информирует Объединенная пресс-служба судов региона.

Известно, что фигурант опубликовал ряд постов на своей странице в «Одноклассниках», в которых заметили признаки экстремизма, возбуждение ненависти по расовой и национальной принадлежности, а также унижение достоинства людей. Тем самым он нарушил два закона: «О противодействии экстремистской деятельности» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

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Суд признал мужчину виновным по статье 20.3.1 КоАП РФ и назначил ему штраф в размере 20 тысяч рублей.

Ранее жителей Волгодонска осудили за экстремистские письма чиновникам.

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