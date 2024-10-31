Жителя Ростовской области оштрафовали за экстремистские посты в соцсетях

Известно, что фигурант опубликовал ряд постов на своей странице в «Одноклассниках», в которых заметили признаки экстремизма, возбуждение ненависти по расовой и национальной принадлежности, а также унижение достоинства людей. Тем самым он нарушил два закона: «О противодействии экстремистской деятельности» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».