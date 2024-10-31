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Posted 31 октября, 16:08

Published 31 октября, 16:08

Modified 31 октября, 16:09

Updated 31 октября, 16:09

Львёнка нашли на улице в хуторе под Ростовом

Зоопарк Ростова показал кадры со львёнком, которого приняли за кота на улице

31 октября 2024, 16:08
Фото: для иллюстрации. pxhere.com. Львёнка нашли на улице в хуторе под Ростовом
Львёнка нашли на улице в хуторе под Ростовом, сейчас животное содержится в ростовском зоопарке.

В хуторе Ленинаван жительница заметила мальчика, игравшегося с большой «кисой». Присмотревшись, женщина поняла, что это львёнок. На место вызвали полицию. Правоохранительные органы передали животное в ростовский зоопарк.

Там животное поместили на карантин. На кадрах, опубликованных РИА «Новости», видно, что малыш очень игривый. Он выглядит бодрым и здоровым.

Видео: Фото для иллюстрации. РИА «Новости». Львёнка нашли на улице в хуторе под Ростовом

В зоопарке отметили, что львёнка передадут в зоопарк другого города, потому что ему нужен свой вольер. Нельзя поместить его и в вольер к другим львам.

«Самцы львов чужих детей убивают. Таковы законы природы», — пояснили зоологи.

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