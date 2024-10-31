Зоопарк Ростова показал кадры со львёнком, которого приняли за кота на улице

Posted 31 октября, 16:08
Published 31 октября, 16:08
Modified 31 октября, 16:09
Updated 31 октября, 16:09
В хуторе Ленинаван жительница заметила мальчика, игравшегося с большой «кисой». Присмотревшись, женщина поняла, что это львёнок. На место вызвали полицию. Правоохранительные органы передали животное в ростовский зоопарк.
Там животное поместили на карантин. На кадрах, опубликованных РИА «Новости», видно, что малыш очень игривый. Он выглядит бодрым и здоровым.
В зоопарке отметили, что львёнка передадут в зоопарк другого города, потому что ему нужен свой вольер. Нельзя поместить его и в вольер к другим львам.
«Самцы львов чужих детей убивают. Таковы законы природы», — пояснили зоологи.