Банк «Центр-инвест» рассказал о развитии кластера «Дон» в ВШЭ

Posted 1 ноября, 14:46
Published 1 ноября, 14:46
Modified 1 ноября, 14:48
Updated 1 ноября, 14:48
Во время сессии, посвященной лучшим мировым практикам стратегического планирования креативных индустрий, банк «Центр-инвест» представил свой опыт в развитии креативного кластера «Дон».
Председатель совета директоров банка «Центр-инвест», профессор и доктор экономических наук Василий Высоков сравнил возможности развития Донского региона с образом сказочной репки, способной достичь мировой конкурентоспособности благодаря креативному подходу всех талантливых участников процесса: от мышки до дедки.
По словам Высокова, на Дону все креативны, а сам он является креативным кластером. Проживание в условиях недружественного окружения сформировало у казаков уникальный творческий менталитет, что позволяет им быть в тренде, занимать авангардные позиции и быть готовыми к любым вызовам на разных рынках.
Данная точка зрения представлена в монографии профессора Василия Высокова «Дон креативный» и подкреплена результатами анкетирования предприятий региона о значении креативных инструментов в деятельности, а также статистическими данными из первого в России сборника «Креативные индустрии Дона», который был подготовлен Ростовстатом при поддержке банка.
Доля креативного потенциала донского бизнеса в доходах населения в 2,4 раза превосходит предпринимательскую долю в доходах жителей столицы, а уровень инновационной активности на Дону в 2,3 раза больше.
В ходе своего выступления профессор Высоков подчеркнул важность экономических механизмов для создания эффективной дизайн-модели стратегии креативных индустрий в регионе и результативного цифрового управления креативным кластером.
Дебаты участников сессии позволили сопоставить стратегию «Креативный кластер Дон» с практикой формирования креативных индустрий в таких странах, как Великобритания и Бразилия, и глобальных городов, таких как Дубай, Антверпен и Милан.