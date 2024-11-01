rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 ноября, 14:46

Published 1 ноября, 14:46

Modified 1 ноября, 14:48

Updated 1 ноября, 14:48

Банк «Центр-инвест» рассказал о развитии кластера «Дон» в ВШЭ

Банк «Центр-инвест» рассказал о развитии кластера «Дон» в ВШЭ

1 ноября 2024, 14:46
Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест».
30 октября 2024 года в НИУ ВШЭ прошла IV Международная научная конференция «Креативная экономика: ключевые тренды развития и государственная политика».

Во время сессии, посвященной лучшим мировым практикам стратегического планирования креативных индустрий, банк «Центр-инвест» представил свой опыт в развитии креативного кластера «Дон».

Председатель совета директоров банка «Центр-инвест», профессор и доктор экономических наук Василий Высоков сравнил возможности развития Донского региона с образом сказочной репки, способной достичь мировой конкурентоспособности благодаря креативному подходу всех талантливых участников процесса: от мышки до дедки.

По словам Высокова, на Дону все креативны, а сам он является креативным кластером. Проживание в условиях недружественного окружения сформировало у казаков уникальный творческий менталитет, что позволяет им быть в тренде, занимать авангардные позиции и быть готовыми к любым вызовам на разных рынках.

Данная точка зрения представлена в монографии профессора Василия Высокова «Дон креативный» и подкреплена результатами анкетирования предприятий региона о значении креативных инструментов в деятельности, а также статистическими данными из первого в России сборника «Креативные индустрии Дона», который был подготовлен Ростовстатом при поддержке банка.

Доля креативного потенциала донского бизнеса в доходах населения в 2,4 раза превосходит предпринимательскую долю в доходах жителей столицы, а уровень инновационной активности на Дону в 2,3 раза больше.

В ходе своего выступления профессор Высоков подчеркнул важность экономических механизмов для создания эффективной дизайн-модели стратегии креативных индустрий в регионе и результативного цифрового управления креативным кластером.

Дебаты участников сессии позволили сопоставить стратегию «Креативный кластер Дон» с практикой формирования креативных индустрий в таких странах, как Великобритания и Бразилия, и глобальных городов, таких как Дубай, Антверпен и Милан.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика