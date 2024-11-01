Банк «Центр-инвест» рассказал о развитии кластера «Дон» в ВШЭ

По словам Высокова, на Дону все креативны, а сам он является креативным кластером. Проживание в условиях недружественного окружения сформировало у казаков уникальный творческий менталитет, что позволяет им быть в тренде, занимать авангардные позиции и быть готовыми к любым вызовам на разных рынках.