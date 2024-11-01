Posted 1 ноября, 11:54
Published 1 ноября, 11:54
Modified 1 ноября, 11:56
Updated 1 ноября, 11:56
Как сообщил Водолацкий в беседе с ТАСС, в городе нового субъекта РФ не осталось ни военных командиров, ни гражданской администрации. Не задерживается и местное население. Люди уходят в другие населенные пункты, дожидаясь русской армии.
Ранее RostovGazeta рассказывала, когда закончится СВО и от чего зависят эти сроки. Одно из основных условий для скорого завершения спецоперации — прекращение поставки вооружения и помощи наемников на территории Украины.