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Posted 1 ноября, 11:54

Published 1 ноября, 11:54

Modified 1 ноября, 11:56

Updated 1 ноября, 11:56

Депутат Госдумы от Ростовской области: «Купянск покинуло украинское руководство»

Депутат ГД от Ростовской области сообщил о бегстве украинской власти из Купянска

1 ноября 2024, 11:54
Фото: Изображение Midjourney. Депутат Госдумы от Ростовской области: «Купянск покинуло украинское руководство»
Войска РФ, подобравшись к городу Купянску Харьковской области, вышли на его прямую видимость. Как сообщают СМИ со ссылкой на депутата Госдумы от Ростовской области Виктора Водолацкого, все украинское руководство оттуда сбежало.

Как сообщил Водолацкий в беседе с ТАСС, в городе нового субъекта РФ не осталось ни военных командиров, ни гражданской администрации. Не задерживается и местное население. Люди уходят в другие населенные пункты, дожидаясь русской армии.

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Ранее RostovGazeta рассказывала, когда закончится СВО и от чего зависят эти сроки. Одно из основных условий для скорого завершения спецоперации — прекращение поставки вооружения и помощи наемников на территории Украины.

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