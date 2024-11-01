Дон вышел из берегов: в Ростовской области хутора ушли под воду

Posted 1 ноября, 19:21
Published 1 ноября, 19:21
Modified 1 ноября, 19:23
Updated 1 ноября, 19:23
Кадры подтоплений появились в telеgram-канале «Ростов Главный» вечером 1 ноября. По словам пользователей мессенджера, уровень воды сильно поднялся у хуторов Обуховка и Рогожкино. Как видно на фото, машины уже стоят по середину колес в воде.
— Ветер нагнал воды так, что уже начало топить улицы, — пишут местные жители.
По прогнозам синоптиков, ветер со скоростью до 27 метров в секунду (почти 100 километров в час) ожидается минимум до конца суток 2 ноября. Вероятно, за это время может затопить еще несколько населенных пунктов.
— То много воды, то мало. Вам не угодишь, — иронично подметили подписчики в комментариях.
— Знают, что из года в год там такое. Не пора ли уже заранее людей эвакуировать оттуда? — возмущаются жители Ростовской области. — Бедные, держитесь!