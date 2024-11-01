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Posted 1 ноября, 19:21

Published 1 ноября, 19:21

Modified 1 ноября, 19:23

Updated 1 ноября, 19:23

Из-за штормового ветра хутора Ростовской области уходят под воду

Дон вышел из берегов: в Ростовской области хутора ушли под воду

1 ноября 2024, 19:21
Фото: Изображение Midjourney. Из-за штормового ветра хутора Ростовской области уходят под воду

В Ростовской области подтопило два хутора из-за сильного ветра

Не прошло и дня как объявили штормовое предупреждение в Ростовской области, как уже два хутора начало подтапливать. Уровень воды в Азовском районе заметно поднялся из-за нагонного ветра.

Кадры подтоплений появились в telеgram-канале «Ростов Главный» вечером 1 ноября. По словам пользователей мессенджера, уровень воды сильно поднялся у хуторов Обуховка и Рогожкино. Как видно на фото, машины уже стоят по середину колес в воде.

— Ветер нагнал воды так, что уже начало топить улицы, — пишут местные жители.
Из-за штормового ветра хутора Ростовской области уходят под водуИз-за штормового ветра хутора Ростовской области уходят под воду
Из-за штормового ветра хутора Ростовской области уходят под воду.
Фото: тг Ростов Главный. https://t.me/rostov_glavniy/99793
Сильный ветер с дождем накроет Ростовскую область в ближайшие сутки
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По прогнозам синоптиков, ветер со скоростью до 27 метров в секунду (почти 100 километров в час) ожидается минимум до конца суток 2 ноября. Вероятно, за это время может затопить еще несколько населенных пунктов.

— То много воды, то мало. Вам не угодишь, — иронично подметили подписчики в комментариях.
— Знают, что из года в год там такое. Не пора ли уже заранее людей эвакуировать оттуда? — возмущаются жители Ростовской области. — Бедные, держитесь!
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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Эвакуация#Шторм#Ветер#Прогноз#Последствия#Подтопление
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