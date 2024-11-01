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Posted 1 ноября, 10:43

Published 1 ноября, 10:43

Modified 1 ноября, 18:13

Updated 1 ноября, 18:13

Дорогие друзья: ВТБ платит повышенное вознаграждение по реферальной программе

Дорогие друзья: ВТБ платит повышенное вознаграждение по реферальной программе

1 ноября 2024, 10:43
Фото: 1MI.
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В Банке ВТБ с 1 ноября до конца 2024 года увеличили выплаты по реферальной программе — это когда клиент приводит нового клиента и получает за это вознаграждение. Теперь за месяц максимально можно заработать 300 тыс. рублей. О том, как принять участие — в материале RostovGazeta.

Поговорка «Не имей сто рублей, а имей сто друзей» никогда не теряет актуальность. Участвуя в реферальной программе Банка ВТБ «Приведи друга» можно за сто друзей получить 300 тыс. рублей. Вот как это работает.

Если у вас есть зарплатная карта ВТБ, вы можете рекомендовать получить такую же карту своему другу, родственнику, коллеге и т. д. Для этого необходимо:

  • Сгенерировать уникальную ссылку или QR-код в личном кабинете на сайте банка или в приложении ВТБ Онлайн. Ссылку или код нужно отправить другу любым удобным способом — по СМС, в мессенджерах или соцсетях.
  • Рассказать другу об условиях акции и посоветовать перевести зарплату на карту ВТБ. Важно сделать это до 31 декабря 2024 года — тогда вознаграждение будет повышенным.
  • Друг оформляет зарплатную карту «Мультикарта» или «Привилегия-Мультикарта», используя вашу ссылку / QR-код. Оформить карту можно на сайте или в отделении банка.
  • Не позднее 120 дней после даты оформления заявления на выпуск карты на счет нового клиента должна прийти зарплата — не менее 15 тыс. рублей. Важно также, чтобы клиент продолжал пользоваться картой — для этого достаточно совершить по ней несколько покупок в месяц.
  • Готово! Реферер (то есть вы) получает 3000 рублей, реферал (ваш друг) — 1000 рублей.

Посчитаем друзей и деньги

Участвуя в реферальной программе, можно неплохо заработать. В месяц один зарплатный клиент может привлечь до 100 человек. То есть вознаграждение составит 300 тыс. рублей.

Программа с повышенными выплатами действует до Нового года. То есть за оставшиеся два месяца 2024 года теоретически можно заработать 600 тыс. рублей. Неплохая прибавка к зарплате и дополнительные деньги к праздникам.

Это выгодно и рефералам. Каждый приведенный клиент получает на карту 1000 рублей, а также может сам начать привлекать друзей — и зарабатывать по 3000 за каждого нового зарплатного клиента.

Это, не считая прочих выгод. Напомним, что клиенты, которые получают зарплату в ВТБ, пользуются кэшбэком в рублях до 25%, могут получать до 22% доходности по накопительному ВТБ-Счету и снимать наличность бесплатно в банкоматах любых банков по всей России.

Наконец, участие в акции «Приведи друга» ничем не грозит новым клиентам. В России уже десять лет как отменили «зарплатное рабство», то есть любой сотрудник может выбрать любой банк для получения выплат. И работодатель обязан переводить деньги в выбранный работником банк без дополнительных условий и комиссий. Также добавим, что деньги в рамках бонусного вознаграждения не подлежат уплате налогов и отчету в налоговой декларации.

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