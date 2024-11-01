Дорогие друзья: ВТБ платит повышенное вознаграждение по реферальной программе

Posted 1 ноября, 10:43
Published 1 ноября, 10:43
Modified 1 ноября, 18:13
Updated 1 ноября, 18:13
Поговорка «Не имей сто рублей, а имей сто друзей» никогда не теряет актуальность. Участвуя в реферальной программе Банка ВТБ «Приведи друга» можно за сто друзей получить 300 тыс. рублей. Вот как это работает.
Если у вас есть зарплатная карта ВТБ, вы можете рекомендовать получить такую же карту своему другу, родственнику, коллеге и т. д. Для этого необходимо:
Посчитаем друзей и деньги
Участвуя в реферальной программе, можно неплохо заработать. В месяц один зарплатный клиент может привлечь до 100 человек. То есть вознаграждение составит 300 тыс. рублей.
Программа с повышенными выплатами действует до Нового года. То есть за оставшиеся два месяца 2024 года теоретически можно заработать 600 тыс. рублей. Неплохая прибавка к зарплате и дополнительные деньги к праздникам.
Это выгодно и рефералам. Каждый приведенный клиент получает на карту 1000 рублей, а также может сам начать привлекать друзей — и зарабатывать по 3000 за каждого нового зарплатного клиента.
Это, не считая прочих выгод. Напомним, что клиенты, которые получают зарплату в ВТБ, пользуются кэшбэком в рублях до 25%, могут получать до 22% доходности по накопительному ВТБ-Счету и снимать наличность бесплатно в банкоматах любых банков по всей России.
Наконец, участие в акции «Приведи друга» ничем не грозит новым клиентам. В России уже десять лет как отменили «зарплатное рабство», то есть любой сотрудник может выбрать любой банк для получения выплат. И работодатель обязан переводить деньги в выбранный работником банк без дополнительных условий и комиссий. Также добавим, что деньги в рамках бонусного вознаграждения не подлежат уплате налогов и отчету в налоговой декларации.