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Posted 1 ноября, 13:11

Published 1 ноября, 13:11

Modified 1 ноября, 13:13

Updated 1 ноября, 13:13

Дорожные работы и ДТП вызвали многокилометровую пробку на трасе М-4 «Дон»

Дорожные работы и ДТП спровоцировали многокилометровую пробку на трасе М-4 «Дон»

1 ноября 2024, 13:11
Фото: 1MI. Дорожные работы и ДТП вызвали многокилометровую пробку на трасе М-4 «Дон»
Водители Ростовской области застряли в огромной пробке на трассе М-4 «Дон» рядом с аэропортом Платов. Всему виной дорожные работы и авария, информирует сервис «Яндекс.Карты».

Около 14.40 мск в районе аэропорта Платов на трассе М-4 «Дон» произошло ДТП, что затруднило движение. Ситуацию усугубили дорожные работы в паре километров от места аварии. Все это привело к образованию большой пробки длиной 4,22 километра. Машины стоят по правой полосе в сторону Новошахтинска от самого аэропорта до поселка Новоперсиановка.

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Отметим, что объехать дорожный затор, скорее всего, не получится. Так как соседняя развилка дороги — 60Н-254 также парализована. Водителям рекомендуется выезжать заранее, чтобы избежать опозданий.

До этого восемь человек пострадали в ДТП в Ростовской области.

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