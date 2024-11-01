Дорожные работы и ДТП спровоцировали многокилометровую пробку на трасе М-4 «Дон»

Posted 1 ноября, 13:11
Published 1 ноября, 13:11
Modified 1 ноября, 13:13
Updated 1 ноября, 13:13
Около 14.40 мск в районе аэропорта Платов на трассе М-4 «Дон» произошло ДТП, что затруднило движение. Ситуацию усугубили дорожные работы в паре километров от места аварии. Все это привело к образованию большой пробки длиной 4,22 километра. Машины стоят по правой полосе в сторону Новошахтинска от самого аэропорта до поселка Новоперсиановка.
Отметим, что объехать дорожный затор, скорее всего, не получится. Так как соседняя развилка дороги — 60Н-254 также парализована. Водителям рекомендуется выезжать заранее, чтобы избежать опозданий.
До этого восемь человек пострадали в ДТП в Ростовской области.