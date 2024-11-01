Дорожные работы и ДТП спровоцировали многокилометровую пробку на трасе М-4 «Дон»

Около 14.40 мск в районе аэропорта Платов на трассе М-4 «Дон» произошло ДТП, что затруднило движение. Ситуацию усугубили дорожные работы в паре километров от места аварии. Все это привело к образованию большой пробки длиной 4,22 километра. Машины стоят по правой полосе в сторону Новошахтинска от самого аэропорта до поселка Новоперсиановка.