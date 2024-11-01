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Posted 1 ноября, 08:36

Published 1 ноября, 08:36

Modified 1 ноября, 08:38

Updated 1 ноября, 08:38

Два пассажирских автобуса попали в ДТП на Западном в Ростове

Два пассажирских автобуса столкнулись на Западном в Ростове

1 ноября 2024, 08:36
Фото: 1MI. Два пассажирских автобуса попали в ДТП на Западном в Ростове
В Ростове на Западном произошла авария с участием двух пассажирских автобусов. ДТП случилось утром 1 ноября, сообщают СМИ.

Дорогу не поделили водители, выполняющие маршруты №10 (микрорайон Суворовский — ГПЗ-10) и №34 (ГПЗ-10 — Центральный рынок).

Оба транспортных средства стартовали от остановки «ГПЗ-10». Свернув на Коммунистический проспект, они не смогли разъехаться. По информации телеканала «Дон 24» со ссылкой на свой источник, водитель автобуса №34 пытался стать у остановки так, чтобы быть перед №10. Тот не захотел, чтоб его обогнали, и решил продолжить движение, отъезжая от остановочного комплекса.

Видео: Дон 24. https://don24.ru/rubric/proisshestviya/v-rostove-stolknulis-dva-avtobusa.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fdzen.ru%2Fnews%2Fsearch
. Два пассажирских автобуса попали в ДТП на Западном в Ростове
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В итоге никто дальше не поехал. Автобусы столкнулись, водители вызвали инспекторов ГАИ, а пассажирам пришлось пересаживаться на другой транспорт.

Ранее в аварию попал автобус №83. Водитель общественного транспорта врезался в Газель.

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