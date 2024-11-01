Два пассажирских автобуса столкнулись на Западном в Ростове

Posted 1 ноября, 08:36
Published 1 ноября, 08:36
Modified 1 ноября, 08:38
Updated 1 ноября, 08:38
Дорогу не поделили водители, выполняющие маршруты №10 (микрорайон Суворовский — ГПЗ-10) и №34 (ГПЗ-10 — Центральный рынок).
Оба транспортных средства стартовали от остановки «ГПЗ-10». Свернув на Коммунистический проспект, они не смогли разъехаться. По информации телеканала «Дон 24» со ссылкой на свой источник, водитель автобуса №34 пытался стать у остановки так, чтобы быть перед №10. Тот не захотел, чтоб его обогнали, и решил продолжить движение, отъезжая от остановочного комплекса.
В итоге никто дальше не поехал. Автобусы столкнулись, водители вызвали инспекторов ГАИ, а пассажирам пришлось пересаживаться на другой транспорт.
Ранее в аварию попал автобус №83. Водитель общественного транспорта врезался в Газель.