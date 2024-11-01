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Posted 1 ноября, 08:00

Published 1 ноября, 08:00

Modified 1 ноября, 08:02

Updated 1 ноября, 08:02

Движение на подъезде к Ростову ограничено из-за сразу двух ДТП

Движение на подъезде к Ростову встало со стороны Таганрога. Что там произошло?

1 ноября 2024, 08:00
Фото: 1MI. Движение на подъезде к Ростову ограничено из-за сразу двух ДТП

Движение на подъезде к Ростову ограничено из-за сразу двух ДТП

Дорогу из Чалтыря в Ростов сковала пробка в почти четыре километра, сообщают «Яндекс. Карты».

Затор стал собираться на трассе «Ростов — Таганрог» утром 1 ноября. Водители сообщают, что на участке дороги рядом с Чалтырем произошло сразу два ДТП. Из-за ликвидации их последствий затруднено движение. К настоящему часу длина пробки достигла почти четырёх километров.

Очевидцы публикуют видео, снятые на трассе «Ростов — Таганрог». На кадрах видно, что в аварию попал грузовик с двумя прицепами. Рядом раскиданы части корпуса транспорта и мешки.

В управлении Госавтоинспекции не делились подробностями о происшествиях. Информация по ним уточняется.

Ранее в Сеть попало видео страшного ДТП с «перевёртышем» под Батайском.

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