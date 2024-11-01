Движение на подъезде к Ростову встало со стороны Таганрога. Что там произошло?

Затор стал собираться на трассе «Ростов — Таганрог» утром 1 ноября. Водители сообщают, что на участке дороги рядом с Чалтырем произошло сразу два ДТП. Из-за ликвидации их последствий затруднено движение. К настоящему часу длина пробки достигла почти четырёх километров.