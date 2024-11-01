Движение на подъезде к Ростову встало со стороны Таганрога. Что там произошло?

Posted 1 ноября, 08:00
Published 1 ноября, 08:00
Modified 1 ноября, 08:02
Updated 1 ноября, 08:02
Затор стал собираться на трассе «Ростов — Таганрог» утром 1 ноября. Водители сообщают, что на участке дороги рядом с Чалтырем произошло сразу два ДТП. Из-за ликвидации их последствий затруднено движение. К настоящему часу длина пробки достигла почти четырёх километров.
Очевидцы публикуют видео, снятые на трассе «Ростов — Таганрог». На кадрах видно, что в аварию попал грузовик с двумя прицепами. Рядом раскиданы части корпуса транспорта и мешки.
В управлении Госавтоинспекции не делились подробностями о происшествиях. Информация по ним уточняется.
Ранее в Сеть попало видео страшного ДТП с «перевёртышем» под Батайском.