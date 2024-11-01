Ефимов: В рамках реновации договоры на новое жилье подписали 26 тысяч москвичей

Posted 1 ноября, 16:45
Published 1 ноября, 16:45
Modified 1 ноября, 16:45
Updated 1 ноября, 16:45
Об этом проинформировал Владимир Ефимов, занимающий должность заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства, сообщил сайт mos.ru.
На конец сентября 2024 года около 26,6 тысячи жителей из упомянутых 456 старых домов уже стали владельцами нового жилья в рамках программы реновации. Им вручили документы на заселение в современные квартиры в 224 новостройках, специально построенных для участников программы. Кроме того, вблизи новостроек сформировали всю необходимую инфраструктуру, чтобы создать комфортные условия для населения.
С момента начала программы реновации в Москве общее число правообладателей нового жилья выросло почти на 20% и превысило 162,4 тысячи человек.
По словам Максима Гамана, министра правительства Москвы и руководителя департамента городского имущества, с января по сентябрь наибольшее количество квартир выделили жителям Восточного административного округа — 7,7 тысячи человек. На юго-востоке столицы документы на новое жилье были предоставлены для 4,6 тысячи москвичей, а на западе — для 3,8 тысячи горожан. В рамках программы реновации участникам обеспечивают переезд в равнозначное жилье в том же районе города, где был их старый адрес. Исключение составляют Зеленоград, Троицкий и Новомосковский административные округа, где жителям предлагают переселение в пределах округа.
На месте снесенных старых домов планируется построить новые дома для переселения горожан по программе реновации.
Владислав Овчинский, занимающий должность министра правительства Москвы и руководителя столичного департамента градостроительной политики, рассказал, что в период с января по сентябрь текущего года в столице выделили для москвичей 44 новых многоэтажных здания для переселения из старого жилого фонда. В новостройках уже окончены работы по благоустройству придомовой территории, высажены деревья и кустарники, оборудованы детские и спортивные площадки.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал о планах построить новые дома на восьми новых площадках, выбранных для строительства по программе реновации.
Программа была утверждена в августе 2017 года. Она распространяется на жилье около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только за 2023 год в столице под заселение было предоставлено 59 новостроек, в них обеспечено переселение более 47 тысяч человек. Ранее Сергей Собянин распорядился ускорить темпы реализации программы реновации в два раза.