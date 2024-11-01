Ефимов: В рамках реновации договоры на новое жилье подписали 26 тысяч москвичей

По словам Максима Гамана, министра правительства Москвы и руководителя департамента городского имущества, с января по сентябрь наибольшее количество квартир выделили жителям Восточного административного округа — 7,7 тысячи человек. На юго-востоке столицы документы на новое жилье были предоставлены для 4,6 тысячи москвичей, а на западе — для 3,8 тысячи горожан. В рамках программы реновации участникам обеспечивают переезд в равнозначное жилье в том же районе города, где был их старый адрес. Исключение составляют Зеленоград, Троицкий и Новомосковский административные округа, где жителям предлагают переселение в пределах округа.