Эксперт сообщил, как в Ростовской области будут стелить асфальт с полимерами

Напомним, что по информации в СМИ, региональный министр транспорта заявил о применении в Ростовской области новых технологий дорожного строительства. Теперь при строительстве дорог в асфальтобетонное покрытие будут добавлять каучук и полимеры. Дескать, такая технология сделает покрытие надежным и не позволит плавиться в жару.