Эксперт сообщил, как в Ростовской области будут стелить асфальт с полимерами

Posted 1 ноября, 13:10
Published 1 ноября, 13:10
Modified 1 ноября, 13:12
Updated 1 ноября, 13:12
Напомним, что по информации в СМИ, региональный министр транспорта заявил о применении в Ростовской области новых технологий дорожного строительства. Теперь при строительстве дорог в асфальтобетонное покрытие будут добавлять каучук и полимеры. Дескать, такая технология сделает покрытие надежным и не позволит плавиться в жару.
Министр подчеркнул, что в принципе, уже существуют договоренности с питерской компанией о строительстве экспериментальных участков дорог. И если их тестирование будет успешным, эту технологию широко внедрят в практику.
«Но дело в том, что эта технология строительства дорог уже лет эдак 15 используется в Ростовской области», — отмечает Сергей Левченко.
Собеседник объясняет, что все верхние слои асфальта делают с применением полимеров. Это полимерно-битумный вяжущий материал (ПБВ), в котором изначально присутствовали разные виды добавок.
«Сам полимер состоит из нескольких видов разных добавок. Они нужны для того, чтобы придать смеси пластичность, растяжимость и упругость. Не бывает полимера из какого-то одного компонента. Применяют латексы, мелкодисперсную резину. Каучук — это тоже часть состава полимера», — уточняет эксперт.
Спикер добавляет, что у нас существует огромное количество заводов, которые производят битумы. Только заказывай и покупай.
Однако на практике, по словам собеседника, асфальт на дорогах в Ростовской области действительно нередко плавится.
«Понятно, что есть добавки, которые стабилизируют битум. Но битум имеет температуру плавления. Есть битум нефтяной дорожный 60/90. О чем говорят эти цифры? О том, что при температуре 60 градусов он становится фактически жидким. А когда у нас на асфальте лежит 50, конечно же, он становится пластичным. Но если бы у нас верхние слои столько лет делались без полимеров, у нас попросту „поплыли“ бы все дороги», — уверен собеседник.
Совсем другое дело — дороги в Ростове. Здесь, по словам эксперта, есть другие проблемы. А все потому, что для ремонта применяется огромное количество литых асфальтобетонов.
«В литой асфальт не добавлены полимеры. Он временный. Зимой им ремонтируют выбоины по всему городу. Причем делают это не мелкими картами, а большими участками. Поэтому машину трясет, когда, например, едешь по Театральному. Литым асфальтобетоном залит и трамвайный путь по улице Максима Горького», — отмечает Сергей Левченко.
Спикер добавляет, что в южных регионах ремонтировать большие участки дорог подобным образом, в принципе, недопустимо. Почему это происходит — большой вопрос.
«В отличие от донской столицы, в Ростовской области речь о литых бетонах не идет, поскольку к ямочному ремонту Минтранс не имеет никакого отношения. На всех дорогах, которые строятся в регионе, верхний слой делается из щебеночно-мастичного асфальта (ЩМА)», — подчеркивает собеседник.
Эксперт уверен, что региональным властям, которые выступают со странными заявлениями, нужно обратиться к специалистам дорожного строительства — для объяснений.
Спикер не исключает, что информация об использовании «новой технологии» строительства дорог в Ростовской области могла быть некорректно донесена — с упущением важных ключевых деталей.
Например, речь могла идти о том, что у нас появился производитель, который на 100% изготавливает продукцию из российского сырья без зарубежных компонентов.
«Но в таком случае, нужно проводить торговую процедуру, выбирать подрядчика. Если заказчик хочет, чтобы применялись конкретные ПБВ, это прописывается в документации конкурса. Рядом, в скобочках, указывается аналог для исключения нарушений конкуренции. А что значит — мы „договорились с питерской компанией“? Позвольте, это же нарушение закона! Есть ФАС, которая четко это контролирует», — недоумевает Левченко.
Собеседник подчеркивает, что в дорожном строительстве есть четкие нормы и правила, которые понятны всем специалистам, имеющим хоть какое-то профильное образование.
Ранее RostovGazeta рассказывала о ситуации в госзакупках Минтранса Ростовской области.