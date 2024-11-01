«ЕР: Реализация программы по формированию комфортной городской среды продолжится

Posted 1 ноября, 10:11
Published 1 ноября, 10:11
Modified 1 ноября, 10:11
Updated 1 ноября, 10:11
Врио секретаря генерального совета ЕР Владимир Якушев подчеркнул, что программа будет продолжена, поскольку в бюджете на ближайшие три года предусмотрено финансирование при поддержке партии.
Во время посещения объектов благоустройства в Тамбове Якушев сообщил, что на развитие комфортной городской среды выделено 180 миллиардов рублей. Он отметил, что партия настояла на выделении этих средств, несмотря на все сложности. По его словам, проект существенно меняет облик городов и сел.
Якушев напомнил, что с 2016 года «Единая Россия» работает над улучшением общественных пространств, проект был преобразован в федеральную программу. В голосовании для определения мест благоустройства приняли участие десятки миллионов граждан, чтобы улучшить конкретные территории, пишет transsibinfo.com.
Александр Сидякин, глава центрального исполкома партии, отметил, что с 2021 года число участников голосования по благоустройству объектов удвоилось. Если четыре года назад участвовало более девяти миллионов человек, то в 2024 году — уже более 17 миллионов, сообщает сайт ER.RU.
Сидякин добавил, что партия вместе с Минстроем России привлекает к голосованию десятки тысяч волонтеров. Ежегодно обновляется около девяти тысяч объектов, а контроль над выполнением работ ведется партией. Каждый объект находится под контролем муниципального депутата от ЕР. Представитель партии, заявил Сидякин, следит за своевременным выходом подрядчика на стройплощадку, учитываются ли пожелания жителей и предложенный ими дизайн. Также оценивается качество выполненных работ. Примерно в 20% случаев выявляются недостатки, которые устраняются подрядчиками, отметил Александр Сидякин.
В Ростовской области продолжается реализация партпроекта «Единой России» «Городская среда». В этом году запланировано благоустройство 131 объекта, включая не менее 40 дворов и множество общественных пространств, прежде всего в сельской местности.
«В приоритетном порядке преобразуются сельские территории, поскольку создание комфортной среды важно не только для крупных городов, но и для малых населенных пунктов», — отметил региональный координатор партпроекта, депутат Заксобрания Ростовской области Ашот Хбликян.
Депутат также добавил, что жители активно участвуют в выборе территорий для благоустройства, что подтверждается рекордным числом голосов: более 535 тысяч дончан приняли участие во всероссийском голосовании, определив 75 приоритетных территорий, которые будут благоустроены в 2025 году.
Работы в 2024 году на 58 объектах уже завершены, а еще на 73 — находятся на финальных этапах. Среди крупных проектов — парк «Дружба» в Ростове-на-Дону, а также Георгиевский парк в Константиновске.
«Здесь уже обустроены пешеходные дорожки, установлены лавочки и скульптуры, идет монтаж спортивных и детских площадок, сцены для мероприятий, а также высадка деревьев и установка освещения», — отметил депутат.
Кроме того, Новочеркасск выиграл в категории «Малые города» и получит 103 млн рублей на благоустройство проспекта Платовского. Этот проект поддержат и на федеральном уровне.
Ашот Хбликян заключил, что благоустроенные пространства становятся центрами общественной жизни, привлекая людей разного возраста для активного отдыха и культурного досуга.