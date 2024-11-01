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Posted 1 ноября, 09:20

Published 1 ноября, 09:20

Modified 1 ноября, 09:22

Updated 1 ноября, 09:22

Губернатор Василий Голубев поручил усилить меры безопасности в День народного единства

Губернатор призвал усилить меры безопасности в Ростовской области

1 ноября 2024, 09:20
Фото: 1MI. Губернатор Василий Голубев поручил усилить меры безопасности в День народного единства

Губернатор поручил усилить меры безопасности в Ростовской области на выходных

Губернатор Василий Голубев поручил усилить меры безопасности в День народного единства, сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

День народного единства будут отмечать в понедельник, 4 ноября. Это выходной день. В Ростовской области запланировали разные мероприятия в честь праздника. Василий Голубев попросил усилить меры безопасности 4 ноября, в том числе на инфраструктурных объекта.

«Но я обращаю ваше отдельное внимание: впереди еще несколько дней, чтобы проверить, все ли силы и средства готовы к работе в этот праздник», — обратился он к главам муниципалитетов.

Также чиновники обсудили задачи антитеррористических комиссий городских округов и муниципальных районов.

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Ранее Василий Голубев назвал напряжённой ситуацию с атаками дронов на Ростовскую области.

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