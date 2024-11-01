Губернатор призвал усилить меры безопасности в Ростовской области

Posted 1 ноября, 09:20
Published 1 ноября, 09:20
Modified 1 ноября, 09:22
Updated 1 ноября, 09:22
День народного единства будут отмечать в понедельник, 4 ноября. Это выходной день. В Ростовской области запланировали разные мероприятия в честь праздника. Василий Голубев попросил усилить меры безопасности 4 ноября, в том числе на инфраструктурных объекта.
«Но я обращаю ваше отдельное внимание: впереди еще несколько дней, чтобы проверить, все ли силы и средства готовы к работе в этот праздник», — обратился он к главам муниципалитетов.
Также чиновники обсудили задачи антитеррористических комиссий городских округов и муниципальных районов.