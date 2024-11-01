rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 ноября, 16:25

Published 1 ноября, 16:25

Modified 1 ноября, 16:27

Updated 1 ноября, 16:27

Итоги пятницы: на Дону вымирают ежи, бушуют морозы и пропадают дети

Итоги дня: в Ростовской области пропадают дети и ежи, а зима вот-вот накроет регион

1 ноября 2024, 16:25
Фото: rostovgazeta.ru. Итоги пятницы: на Дону вымирают ежи, бушуют морозы и пропадают дети
Ученый сообщил о сокращении популяции ушастых ежей в Ростовской области, тем временем в Батайске сутки искали несовершеннолетних брата и сестру, а метеорологи спрогнозировали морозы в -8 градусов в регионе в начале ноября.

Куда деваются ежи

В Ростовской области сокращается численность ушастых ежей, занесенных в Красную книгу региона. Эксперты предполагают, что вымирание млекопитающий может быть следствием их особенностей питания. Ежи зачастую едят грызунов, которые, в свою очередь, могут поглощать токсичные отходы. Также животные часто гибнут, попадая на проезжую часть. Водители не замечают ежей и просто давят их.

Добавим, что в Ростовской области обитают два вида ежей — белогрудые и ушастые. На сегодняшний день первому — ничего не угрожает.

Сильный ветер с дождем накроет Ростовскую область в ближайшие сутки
Узнать подробнее

Пропажа детей

31 октября в Ростовской области пропали 11-летний Андрей и 13-летняя Александра. Брат и сестра живут в Батайске, днем они ушли из дома и не вернулись. К их поиску подкличились сотрудники правоохранительных органов и следственный комитет. Следователи провели мероприятия, направленные на установление местоположения детей.

Добавим, что вечером первого ноября детей нашли живыми и здоровыми. Они находились на остановке.

Видимость на трассах Ростовской области резко ухудшится
Узнать подробнее

Морозы в -8 градусов

Начало ноября продолжает преподносить погодные сюрпризы жителям Ростовской области. Так, 3 ноября, ожидаются гололедица, дожди и местами мокрый снег. Днем температурный диапазон составит от +1 до +8 градусов, а ночью похолодает до -1…4, при прояснении до -4 градусов. Ветер западный до 20 метров в секунду.

В понедельник, 4 ноября, осадков будет значительно меньше, но в некоторых районах все также могут пройти дожди и мокрый снег. Утром и ночью ожидается появление гололедицы. Днем воздух прогреется до 0…+8 градусов, а ночью столбики термометров резко опустятся до 0…-8 градусов. Скорость ветра составит от 6 до 20 метров в секунду в зависимости от района, в Приазовье — до 24 метров в секунду.

Читайте также:
Ученый сообщил о вымирании ушастых ежей в Ростовской областиМорозы в -8 градусов ударят в Ростовской области в начале ноябряСтало известно, когда в Ростове-на-Дону потеплеет до +14 градусов
#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Дети#Животные#Ветер#Снег#Дождь#Пропажа#Похолодание#Вымирание#Пропажа детей#Морозы#Ежики#Популяция#Исчезновение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика