Итоги дня: в Ростовской области пропадают дети и ежи, а зима вот-вот накроет регион

В понедельник, 4 ноября, осадков будет значительно меньше, но в некоторых районах все также могут пройти дожди и мокрый снег. Утром и ночью ожидается появление гололедицы. Днем воздух прогреется до 0…+8 градусов, а ночью столбики термометров резко опустятся до 0…-8 градусов. Скорость ветра составит от 6 до 20 метров в секунду в зависимости от района, в Приазовье — до 24 метров в секунду.