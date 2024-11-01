Итоги дня: в Ростовской области пропадают дети и ежи, а зима вот-вот накроет регион

Posted 1 ноября, 16:25
Published 1 ноября, 16:25
Modified 1 ноября, 16:27
Updated 1 ноября, 16:27
В Ростовской области сокращается численность ушастых ежей, занесенных в Красную книгу региона. Эксперты предполагают, что вымирание млекопитающий может быть следствием их особенностей питания. Ежи зачастую едят грызунов, которые, в свою очередь, могут поглощать токсичные отходы. Также животные часто гибнут, попадая на проезжую часть. Водители не замечают ежей и просто давят их.
Добавим, что в Ростовской области обитают два вида ежей — белогрудые и ушастые. На сегодняшний день первому — ничего не угрожает.
31 октября в Ростовской области пропали 11-летний Андрей и 13-летняя Александра. Брат и сестра живут в Батайске, днем они ушли из дома и не вернулись. К их поиску подкличились сотрудники правоохранительных органов и следственный комитет. Следователи провели мероприятия, направленные на установление местоположения детей.
Добавим, что вечером первого ноября детей нашли живыми и здоровыми. Они находились на остановке.
Начало ноября продолжает преподносить погодные сюрпризы жителям Ростовской области. Так, 3 ноября, ожидаются гололедица, дожди и местами мокрый снег. Днем температурный диапазон составит от +1 до +8 градусов, а ночью похолодает до -1…4, при прояснении до -4 градусов. Ветер западный до 20 метров в секунду.
В понедельник, 4 ноября, осадков будет значительно меньше, но в некоторых районах все также могут пройти дожди и мокрый снег. Утром и ночью ожидается появление гололедицы. Днем воздух прогреется до 0…+8 градусов, а ночью столбики термометров резко опустятся до 0…-8 градусов. Скорость ветра составит от 6 до 20 метров в секунду в зависимости от района, в Приазовье — до 24 метров в секунду.