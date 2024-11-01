Лечили от выдуманных болезней: ростовская ОПГ псевдоврачей обманула людей на 8 млн

По версии следствия, злоумышленники открыли в Липецке оздоровительный центр. Лечили там всех: кому надо и не надо. Пациентов запугивали диагнозами, которые у них якобы обнаружили. Затем убеждали пройти курс лечения. В среднем он стоил около 200 тысяч рублей. Если нужной суммы у людей не находилось, предлагали взять кредит: здоровье-то важнее.