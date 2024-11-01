Лечили от выдуманных болезней: ростовская ОПГ псевдоврачей обманула людей на 8 млн

Posted 1 ноября, 10:06
Published 1 ноября, 10:06
Modified 1 ноября, 10:08
Updated 1 ноября, 10:08
По версии следствия, злоумышленники открыли в Липецке оздоровительный центр. Лечили там всех: кому надо и не надо. Пациентов запугивали диагнозами, которые у них якобы обнаружили. Затем убеждали пройти курс лечения. В среднем он стоил около 200 тысяч рублей. Если нужной суммы у людей не находилось, предлагали взять кредит: здоровье-то важнее.
За период с сентября 2023 по май 2024 года договоры с оздоровительным центром заключили не меньше 55 человек. Общая сумма «заработка» псевдолекарей превысила восемь миллионов рублей.
Из офиса изъяли оборудование — оказалось, оно не медицинское и не предназначено для диагностики и лечения.
Подозреваемых отправили в СИЗО, а их имущество, в том числе банковские счета, арестовали.
ОПГ пока удалось возместить ущерб только 10 потерпевшим.
Ранее RostovGazeta сообщала о том, как участник СВО лишился 3,5 миллиона рублей, выписавшись из госпиталя.