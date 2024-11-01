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Posted 1 ноября, 10:06

Published 1 ноября, 10:06

Modified 1 ноября, 10:08

Updated 1 ноября, 10:08

Лечили от выдуманных болезней: Ростовская ОПГ обманула липчан на 8 млн рублей

Лечили от выдуманных болезней: ростовская ОПГ псевдоврачей обманула людей на 8 млн

1 ноября 2024, 10:06
Фото: 1MI. Лечили от выдуманных болезней: Ростовская ОПГ обманула липчан на 8 млн рублей

Ростовская ОПГ псевдоврачей обманула жителей Липецка на 8 млн рублей

ОПГ из Ростовской области «развела» полсотни жителей города Липецка на лечение от болезней, которых не было. Как сообщила представитель МВД России Ирина Волк, троим участникам группы уже предъявлено обвинение в обмане на 8 миллионов рублей.

По версии следствия, злоумышленники открыли в Липецке оздоровительный центр. Лечили там всех: кому надо и не надо. Пациентов запугивали диагнозами, которые у них якобы обнаружили. Затем убеждали пройти курс лечения. В среднем он стоил около 200 тысяч рублей. Если нужной суммы у людей не находилось, предлагали взять кредит: здоровье-то важнее.

За период с сентября 2023 по май 2024 года договоры с оздоровительным центром заключили не меньше 55 человек. Общая сумма «заработка» псевдолекарей превысила восемь миллионов рублей.

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Из офиса изъяли оборудование — оказалось, оно не медицинское и не предназначено для диагностики и лечения.

Подозреваемых отправили в СИЗО, а их имущество, в том числе банковские счета, арестовали.

ОПГ пока удалось возместить ущерб только 10 потерпевшим.

Ранее RostovGazeta сообщала о том, как участник СВО лишился 3,5 миллиона рублей, выписавшись из госпиталя.

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