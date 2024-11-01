Морозы в -8 градусов ударят в Ростовской области в начале ноября

Понедельник, 4 ноября, пройдет без существенных осадков. В некоторых районах Ростовской области может пройти небольшой дождь с мокрым снегом. Утром и ночью ожидается появление гололедицы. Днем воздух прогреется до 0…+5, по югу до +8 градусов, а ночью столбики термометров резко опустятся до 0…-5, при прояснениях до -8 градусов. Скорость ветра будет варьироваться от 6 до 20 метров в секунду в зависимости от района, а вот в Приазовье воздушные массы разгонятся до 24 метров в секунду.